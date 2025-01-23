Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak soal Penampilan Perdana Gervane Kastaneer Bersama Persib Bandung: Masih Butuh Waktu untuk Menyatu!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |22:05 WIB
Bojan Hodak soal Penampilan Perdana Gervane Kastaneer Bersama Persib Bandung: Masih Butuh Waktu untuk Menyatu!
Gervane Kastaneer kala debut membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, komentari penampilan perdana Gervane Kastaneer bersama timnya. Dia menilai Gervane Kastaneer masih butuh waktu untuk menyatu.

Gervane Kastaneer memang akhirnya menjalani debutnya bersama Persib Bandung. Tetapi, Bojan Hodak sebut pemain anyarnya itu belum bugar 100 persen.

Gervane Kastaneer foto persib

1. Debut Gervane Kastaneer

Debut Gervane Kastaneer terjadi saat Persib Bandung berhadapan dengan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 17 Januari 2025 malam WIB. Ia bermain di menit 55 menggantikan David da Silva yang cedera.

Namun, debutnya bersama Persib Bandung tak berakhir manis. Pasalnya, tim berjulukan Maung Bandung kandas dari Dewa United dengan skor 0-2 melalui Alex Martins (30’) dan Septian Bagaskara (90+3’).

2. Reaksi Bojan Hodak

Bojan memastikan kondisi Kastaneer belum bugar seratus persen. Pasalnya pemain Timnas Curacao ini belum lama bergabung dengan Persib Bandung.

“Tapi bisa dilihat tadi, dia sudah memiliki kekuatan dan juga kecepatan tetapi masih butuh waktu untuk menyatu,” kata Bojan usai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia ini memaklumi hal itu. Sebab, Gervane Kastaneer masih memainkan perannya seperti di Eropa.

“Tapi di sini (Indonesia), ada perbedaan karena dia harus bisa bermain lebih direct,” ucap Bojan Hodak.

“Tapi saya rasa dia akan bisa menyatu dan sejauh ini di pertandingan pertama dia bagus,” imbuhnya.

Terkait David da Silva, Bojan Hodak belum bisa memberikan keterangan. Menurutnya, diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi yang dialami hingga membuat pemainnya itu tidak bisa melanjutkan pertandingan.

“Tanyakan lagi saya dua hari lagi. Karena dia akan melakukan scan dulu,” ucap Bojan.

“Saya rasa ini tidak parah, tapi kami akan pantau apakah dia bisa bermain atau tidak pada laga berikutnya,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/49/1637963/media-italia-sebut-pembalap-indonesia-veda-ega-pratama-gabung-honda-di-moto3-2026-aqj.webp
Media Italia Sebut Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda di Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025 Thailand: Kemenpora Beberkan Hasil Review 35 Cabor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement