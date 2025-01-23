Bojan Hodak soal Penampilan Perdana Gervane Kastaneer Bersama Persib Bandung: Masih Butuh Waktu untuk Menyatu!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, komentari penampilan perdana Gervane Kastaneer bersama timnya. Dia menilai Gervane Kastaneer masih butuh waktu untuk menyatu.

Gervane Kastaneer memang akhirnya menjalani debutnya bersama Persib Bandung. Tetapi, Bojan Hodak sebut pemain anyarnya itu belum bugar 100 persen.

1. Debut Gervane Kastaneer

Debut Gervane Kastaneer terjadi saat Persib Bandung berhadapan dengan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 17 Januari 2025 malam WIB. Ia bermain di menit 55 menggantikan David da Silva yang cedera.

Namun, debutnya bersama Persib Bandung tak berakhir manis. Pasalnya, tim berjulukan Maung Bandung kandas dari Dewa United dengan skor 0-2 melalui Alex Martins (30’) dan Septian Bagaskara (90+3’).

2. Reaksi Bojan Hodak

Bojan memastikan kondisi Kastaneer belum bugar seratus persen. Pasalnya pemain Timnas Curacao ini belum lama bergabung dengan Persib Bandung.

“Tapi bisa dilihat tadi, dia sudah memiliki kekuatan dan juga kecepatan tetapi masih butuh waktu untuk menyatu,” kata Bojan usai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia ini memaklumi hal itu. Sebab, Gervane Kastaneer masih memainkan perannya seperti di Eropa.

“Tapi di sini (Indonesia), ada perbedaan karena dia harus bisa bermain lebih direct,” ucap Bojan Hodak.

“Tapi saya rasa dia akan bisa menyatu dan sejauh ini di pertandingan pertama dia bagus,” imbuhnya.

Terkait David da Silva, Bojan Hodak belum bisa memberikan keterangan. Menurutnya, diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi yang dialami hingga membuat pemainnya itu tidak bisa melanjutkan pertandingan.

“Tanyakan lagi saya dua hari lagi. Karena dia akan melakukan scan dulu,” ucap Bojan.

“Saya rasa ini tidak parah, tapi kami akan pantau apakah dia bisa bermain atau tidak pada laga berikutnya,” lanjutnya.