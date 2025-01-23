Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ungkap Penyebab Banyak Pemain Persib Bandung Cedera Panjang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |10:37 WIB
Bojan Hodak Ungkap Penyebab Banyak Pemain Persib Bandung Cedera Panjang
Bojan Hodak bicara penyebab banyaknya pemain cedera panjang (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap banyaknya pemain yang harus menepi karena cedera panjang. Untuk saat ini, total ada empat dari tujuh pemain yang akan absen lama.

Tujuh pemain tersebut adalah David da Silva, Dimas Drajad, Zulkifli Lukmansyah, Febri Hariyadi, Rezaldi Hehanussa, Dedi Kusnandar, dan Rachmat Irianto. Empat nama terakhir harus absen lama.

1. Analisa

dedi kusnandar cedera serius foto persib

Dari hasil analisa, Hodak menyebut Dedi dan Rian mengalami cedera akibat kondisi lapangan yang buruk. Alhasil keduanya harus naik meja operasi.

“Untuk ini, pada dasarnya hal yang tidak bisa dihentikan, karena itu bukan karena kami,” kata Hodak, dikutip pada Kamis (23/1/2025).

2. Belum Siap

Soal Febri, pria asal Kroasia itu menilai sang pemain belum siap menjalani pertandingan di masa pramusim. Lalu, Rezaldi disebut cedera sejak masih berkostum Persija.

“Lalu Rezaldi, dia cedera sudah sejak lama, sejak masih membela Persija. Jadi dia ada cedera di bagian cartilage dan tidak ada yang bisa dilakukan,” tutur Hodak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637681/ini-kriteria-pelatih-yang-cocok-tangani-timnas-indonesia-menurut-akmal-marhali-dtf.webp
Ini Kriteria Pelatih yang Cocok Tangani Timnas Indonesia Menurut Akmal MarhaliÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/gelandang_timnas_indonesia_marselino_ferdinan.jpg
Kabar Baik! Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner Comeback di Timnas Indonesia saat FIFA Matchday November 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement