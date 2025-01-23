Bojan Hodak Ungkap Penyebab Banyak Pemain Persib Bandung Cedera Panjang

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap banyaknya pemain yang harus menepi karena cedera panjang. Untuk saat ini, total ada empat dari tujuh pemain yang akan absen lama.

Tujuh pemain tersebut adalah David da Silva, Dimas Drajad, Zulkifli Lukmansyah, Febri Hariyadi, Rezaldi Hehanussa, Dedi Kusnandar, dan Rachmat Irianto. Empat nama terakhir harus absen lama.

1. Analisa

Dari hasil analisa, Hodak menyebut Dedi dan Rian mengalami cedera akibat kondisi lapangan yang buruk. Alhasil keduanya harus naik meja operasi.

“Untuk ini, pada dasarnya hal yang tidak bisa dihentikan, karena itu bukan karena kami,” kata Hodak, dikutip pada Kamis (23/1/2025).

2. Belum Siap

Soal Febri, pria asal Kroasia itu menilai sang pemain belum siap menjalani pertandingan di masa pramusim. Lalu, Rezaldi disebut cedera sejak masih berkostum Persija.

“Lalu Rezaldi, dia cedera sudah sejak lama, sejak masih membela Persija. Jadi dia ada cedera di bagian cartilage dan tidak ada yang bisa dilakukan,” tutur Hodak.