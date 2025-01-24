Hasil Arema FC vs Persib Bandung di Babak Pertama: Skor Imbang 1-1

BLITAR - Persib Bandung ditahan Arema FC di babak pertama laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Jumat (24/1/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Soepriadi, Blitar, Jawa Timur, Persib yang berstatus tim tamu tepatnya diimbang 1-1 oleh tim tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC dan Persib memainkan intensitas laga cukup tinggi pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim langsung serang agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-15, Skuad Singo Edan -julukan Arema FC- hampir membobol gawang Persib. Namun, sepakan Charles Lokolingoy masih bisa diamankan Kevin Mendoza.

Memasuki pertengahan babak pertama, Skuad Maung Bandung bermain lebih agresif. Sebab, mereka terus mengurung pertahanan tim tuan rumah.

Arema FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Persib berhasil unggul lebih dahulu atas Arema FC pada menit ke-33. Kepastian itu setelah Tyronne Gustavo Ramon mampu membobol gawang Arema FC yang dikawal Lucas Frigeri.

Semenjak tertinggal, tim asuhan Ze Gomes bermain lebih agresif dalam upaya menekan pertahanan Persib. Pasalnya, mereka ingin segera menyamakan kedudukan.