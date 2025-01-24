Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Persib Bandung di Babak Pertama: Skor Imbang 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |16:29 WIB
Hasil Arema FC vs Persib Bandung di Babak Pertama: Skor Imbang 1-1
Suasana laga Arema FC vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BLITAR - Persib Bandung ditahan Arema FC di babak pertama laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Jumat (24/1/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Soepriadi, Blitar, Jawa Timur, Persib yang berstatus tim tamu tepatnya diimbang 1-1 oleh tim tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC dan Persib memainkan intensitas laga cukup tinggi pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim langsung serang agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-15, Skuad Singo Edan -julukan Arema FC- hampir membobol gawang Persib. Namun, sepakan Charles Lokolingoy masih bisa diamankan Kevin Mendoza.

Memasuki pertengahan babak pertama, Skuad Maung Bandung bermain lebih agresif. Sebab, mereka terus mengurung pertahanan tim tuan rumah.

Arema FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Arema FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Persib berhasil unggul lebih dahulu atas Arema FC pada menit ke-33. Kepastian itu setelah Tyronne Gustavo Ramon mampu membobol gawang Arema FC yang dikawal Lucas Frigeri.

Semenjak tertinggal, tim asuhan Ze Gomes bermain lebih agresif dalam upaya menekan pertahanan Persib. Pasalnya, mereka ingin segera menyamakan kedudukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638417/atlet-triathlon-andy-wibowo-kepincut-teknologi-sepatu-lari-karya-anak-bangsa-bnx.webp
Atlet Triathlon Andy Wibowo Kepincut Teknologi Sepatu Lari Karya Anak Bangsa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Jadwal Lengkap 9 Wakil Indonesia di 16 Besar Hylo Open 2025: Merah Putih Masih Full Team
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement