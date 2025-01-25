Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kunci Sukses Persib Bandung Menang 3-1 di Markas Arema FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |05:43 WIB
Kunci Sukses Persib Bandung Menang 3-1 di Markas Arema FC
Laga Arema FC vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KUNCI sukses Persib Bandung menang 3-1 di markas Arema FC terungkap. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut para pemainnya benar-benar bekerja keras di sepanjang laga ini.

Alhasil, Persib bisa meladeni perlawanan sengit yang diberikan para pemain Arema FC. Kemenangan pun akhirnya didapatkan tim berjuluk Maung Bandung itu.

Arema FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Persib Bandung Rebut Poin Penuh di Markas Arema FC

Persib Bandung sukses rebut poin penuh di markas Arema FC dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Persib Bandung menang dengan skor 3-1 dalam laga yang digelar di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, pada Jumat 24 Januari 2025.

Dua gol Persib Bandung dilesakkan oleh Tyronne Del Pino pada menit ke-34 dan 67. Kemudian, satu gol lainnya dicetak pemain pengganti, Gervane Kastaneer, pada menit 83.

Arema FC sempat menyamakan kedudukan 1-1 di babak pertama melalui gol dari Charles Lokolingoy. Dia berhasil memanfaatkan umpan William Marcilio pada menit 46.

2. Bojan Hodak Beber Kunci Kemenangan

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pun beberkan kunci kemenangan timnya. Dia menyatakan sudah memprediksi pertandingan akan berjalan sulit sejak menit awal.

Bahkan diakui, Persib sempat tertekan di awal-awal babak pertama. Tapi, gol pembuka dari Tyronne Del Pino membuat asa timnya meningkat, sebelum disamakan oleh Charles Lokolingoy.

"Melawan tim Arema adalah tim yang bagus, dengan pelatih yang bagus dengan pemain yang bagus. Kita kerja keras dipertandingkan ini untuk mendapat hasil yang maksimal," ucap Bojan Hodak, saat konferensi pers pascalaga.

Persib Bandung dinilai Bojan Hodak, sebenarnya sempat mengeluhkan beratnya lapangan Stadion Soepriadi. Pasalnya, hujan deras memang turun di pertengahan babak pertama hingga awal babak kedua.

Hal ini membuat lapangan dirasa berat. Tetapi beruntung, Persib Bandung mampu memperlebar keunggulan berkat tendangan bebas dari Del Pino.

"Di babak kedua, lapangan sepertinya terasa semakin berat buat kita, tetapi terus terang dengan hasil yang kita mencetak 3 gol dan mengakhiri dengan kemenangan ini tentunya bagus buat kami," ujar pelatih asal Kroasia ini.

 

