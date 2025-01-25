Reaksi Bojan Hodak Usai Gervane Kastaneer Moncer Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung

REAKSI Bojan Hodak usai Gervane Kastaneer tampil moncer cetak gol perdana untuk Persib Bandung. Dia memberi pujian setinggi langit kepada sang pemain anyarnya itu.

Menurut Bojan, gol perdana itu sangat penting bagi Gervane Kastaneer yang baru memulai kariernya di Persib. Apalagi, gol itu turut membawa Persib menang atas Arema FC dengan skor 3-1.

1. Gervane Kastaneer Cetak Gol Perdana di Persib

Ya, Gervane Kastaneer sukses cetak gol perdana di Persib saat tandang ke markas Arema FC pada lanjutan Liga 1 2024-2025. Berlaga di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, pada Jumat 24 Januari 2025, gol Kastaneer membawa Persib mengunci kemenangan 3-1.

Kastaneer yang mengawali pertandingan dari bench pemain cadangan. Dia kemudian dimasukkan oleh Bojan Hodak pada menit 73, menggantikan Tyronne Del Pino.

Baru 10 menit memasuki lapangan, Gervane Kastaneer langsung cetak gol. Gol berawal dari aksi dari tusukan Ciro Alves yang diakhiri umpan yang diselesaikan dengan bola plessing ke gawang Lucas Frigeri.

Gol ini sekaligus mencatatkan Kastaneer mencetak gol perdananya bagi Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Dia sendiri diketahui resmi direkrut Persib pada 8 Januari 2025.

2. Reaksi Pelatih Persib Bandung

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, girang bukan kepalang mendapati gol Gervane Kastaneer. Bagi Bojan, pesepakbola berusia 28 tahun itu mampu beradaptasi dengan cepat bersama Persib usai didatangkan di bursa transfer paruh musim.

"Kita tahu kalau Kastaneer datang sebelum tim bermain lawan Dewa (United). Dia mendapatkan kesempatan bergabung latihan secara penuh, dan semakin punya kesempatan lagi untuk latihan dengan tim akan semakin bagus untuk dia, dan dia menunjukkan hal itu di pertandingan ini," kata Bojan Hodak, usai pertandingan.

Bojan Hodak juga mengucapkan selamat kepada Gervane Kastaneer yang mencetak gol perdananya. Menurutnya, gol perdana itu begitu penting terutama bagi Kastaneer pribadi, dan timnya secara keseluruhan. Apalagi di pertandingan melawan Arema FC, bukanlah hal mudah dilalui.

"Penting bukan hanya buat tim, tapi juga buat dia, karena dia main sore ini cukup bagus, dia bukan hanya bisa mencetak gol. Tapi dia juga bisa bertahan cukup bagus dan memberikan kontribusi buat tim," ujar pelatih berusia 53 tahun ini.

Gol itu disebut Bojan juga bisa memacu motivasi anak asuhnya di laga melawan Arema FC, serta laga-laga selanjutnya di Liga 1 2024-2025. Hal ini yang disebutnya cukup melegakan baginya pribadi.

"(Gol Kastaneer) Itu bisa menjadi motivasi dan pemacu buat teman-temannya. Ini tentunya sangat melegakan buat saya," tegas Bojan.