Hasil Stoke City vs Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025: Ole Romeny Debut, The Yellows Tertahan 0-0

STOKE ON TRENT – Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny baru saja menjalani debut bersama Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025. Tepatnya Romeny dimainkan saat Oxford United ditahan 0-0 ole Stoke City d Stadion Britania, pada Sabtu (25/1/2025) malam WIB.

Laga Stoke City vs Oxford United merupakan pertandingan pekan ke-29 EFL Championship 2024-2025. Dalam momen itu, Romeny yang sudah didatangkan sejak 5 Januari 2025 itu akhirnya resmi menjalani debutnya sebagai pemain The Yellows –julukan Oxford United.

Jalannya Pertandingan

Pada awal laga, Romeny sejatinya dicadangkan oleh pelatih Oxford United, Gary Rowettt. Ole Romeny baru dimainkan ketika laga memasuki menit 79.

Romeny menggantikan peran Will Vauks yang merupakan seorang gelandang. Sehingga kurang lebih 11 menit Romeny main di laga debutnya bersama Oxford United.

Ole Romeny. ig/oufcofficial

Dengan minimnya menit bermain di laga debutnya. Ole Romeny pun kesulitan untuk memberikan kesan yang manis. Alhasil, kehadiran Romeny di penghujung babak kedua tak dapat berbuat banyak.