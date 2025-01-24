Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Jersey Anyar Timnas Indonesia dengan Malaysia, bak Bumi dan Langit

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |14:51 WIB
Adu Jersey Anyar Timnas Indonesia dengan Malaysia, bak Bumi dan Langit
Jersey Timnas Malaysia banyak dapat respons negatif. (Foto: Instagram/famalaysia)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia dan Malaysia kompak memamerkan jersey terbaru mereka pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin. Menariknya, respons netizen di media sosial, baik dari masyarakat Malaysia dan Indonesia menilai kedua jersey itu berbeda jauh bak bumi dan langit.

Sebagai informasi, Malaysia sebelumnya menggunakan apparel Nike dalam beberapa tahun terakhir. Lalu mereka pun bekerja sama dengan apparel baru, yakni Puma.

Sedangkan Timnas Indonesia masih memakai apparel dalam negeri, yakni Erspo. Kedua negara pun memiliki cara tersendiri dalam memamerkan jersey terbaru mereka.

Namun, respons kedua negara nyatanya kompak, sama-sama memberikan respons positif untuk jersey terbaru Timnas Indonesia dan memberikan komentar negarif terhadap baju baru Timnas Malaysia.

1. Jersey Timnas Malaysia Diejek karena Biasa Saja

Jersey Timnas Malaysia disebut mirip baju wasit @hamdani_tv
Jersey Timnas Malaysia disebut mirip baju wasit @hamdani_tv

Puma memang brand besar di dunia olahraga, namun mereka tak memberikan jersey spesial untuk Timnas Malaysia. Pasalnya jersey yang dominan berwarna kuning itu menggunakan jersey teamwear Puma yang mirip dengan tim-tim lain.

Di media sosial, khususnya di X (twitter), mulai banyak yang mengejek jersey Timnas Malaysia. Menariknya, ejekan itu berasal dari dua negara, yakni fans Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia.

Fans Malaysia juga tampaknya tak terima karena hanya mendapatkan model jersey teamwear dan tak diberikan desain yang berbeda. Sementara fans Indonesia meledek karena merasa lucu dengan jersey rival abadi skuad Garuda tersebut.

 

