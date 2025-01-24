Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Unik Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Sempat Bertetangga dengan Marc Klok di Belanda

Lutfan Faizi , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |11:36 WIB
Kisah Unik Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Sempat Bertetangga dengan Marc Klok di Belanda
Marc Klok ternyata dulu bertetangga dengan Patrick Kluivert di Belanda (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

KISAH unik Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia yang sempat bertetangga dengan Marc Klok di Belanda, menarik untuk diulas. Fakta itu diungkap langsung kepada media Belanda, de Volkskrant.

Kluivert telah resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia dikontrak untuk menggantikan Shin Tae-yong yang sebelumnya diberhentikan PSSI.

1. Pro dan Kontra

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Penunjukan Kluivert memang menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ada yang menyambutnya dengan positif tak terkecuali Klok. Kapten Persib Bandung itu bahkan mengaku pernah menjadi tetangga di Belanda dulu.

Pengakuan itu disampaikan kepada media Belanda, de Volkskrant. Klok mengaku sebagai kenalan lama Kluivert di Amsterdam-Noord.

“Dia adalah tetangga saya di Amsterdam-Noord saat itu. Ibu kami dulunya tetangga,” kata Klok, melansir dari de Volksrant, Jumat (24/1/2025).

2. Final

Gelandang kelahiran Amsterdam itu kemudian mengenang momen saat melihat Kluivert mencetak gol di final Liga Champions 1994-1995 dari layar kaca. Gol semata wayang itu membuahkan kemenangan Ajax Amsterdam atas AC Milan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172639/andressa_urach_mengaku_pernah_dikencani_cristiano_ronaldo_pada_2013_andressaurachofficial-vANu_large.jpg
Kisah Cristiano Ronaldo yang Dituduh Kencani PSK Bertarif Rp156 Juta per Jam, Apa Respons CR7?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172591/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_pada_2026_georginagio-juMO_large.jpg
Habiskan Rp223 Miliar, Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Disebut Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/45/3167879/kiper_manchester_united_andre_onana_menjadi_sasaran_empuk_kemarahan_para_demonstran_andreonana24-nPy8_large.jpg
Kisah Kiper Top Manchester United yang Ikut Jadi Amukan Pendemo Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.webp
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Cetak Assist dari Sepak Pojok untuk Lille di Liga Europa 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement