Kisah Unik Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Sempat Bertetangga dengan Marc Klok di Belanda

Marc Klok ternyata dulu bertetangga dengan Patrick Kluivert di Belanda (Foto: Instagram/@marcklok)

KISAH unik Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia yang sempat bertetangga dengan Marc Klok di Belanda, menarik untuk diulas. Fakta itu diungkap langsung kepada media Belanda, de Volkskrant.

Kluivert telah resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia dikontrak untuk menggantikan Shin Tae-yong yang sebelumnya diberhentikan PSSI.

1. Pro dan Kontra

Penunjukan Kluivert memang menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ada yang menyambutnya dengan positif tak terkecuali Klok. Kapten Persib Bandung itu bahkan mengaku pernah menjadi tetangga di Belanda dulu.

Pengakuan itu disampaikan kepada media Belanda, de Volkskrant. Klok mengaku sebagai kenalan lama Kluivert di Amsterdam-Noord.

“Dia adalah tetangga saya di Amsterdam-Noord saat itu. Ibu kami dulunya tetangga,” kata Klok, melansir dari de Volksrant, Jumat (24/1/2025).

2. Final

Gelandang kelahiran Amsterdam itu kemudian mengenang momen saat melihat Kluivert mencetak gol di final Liga Champions 1994-1995 dari layar kaca. Gol semata wayang itu membuahkan kemenangan Ajax Amsterdam atas AC Milan.