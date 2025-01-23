SIDOARJO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri percaya diri pasukannya bisa meraih hasil maksimal di Piala Asia U-20 2025. Malahan Indra Sjafri optimis Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– bisa ke semifinal untuk merebut tiket Piala Dunia U-20 2025.
Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang bersiap untuk gelaran Piala Asia U-20 2025. Turnamen itu akan berlangsung di China pada 12 Februari-1 Maret 2025 mendatang.
Garuda Nusantara akan tergabung dalam Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Pasukan Indra Sjafri menargetkan empat besar demi tiket ke Piala Dunia U-20 2025.
Indra mengatakan, persiapan Timnas Indonesia U-20 sejatinya sudah dimulai sejak lama. Tak ayal, pelatih asal Sumatra Barat itu optimistis Piala Asia menjadi jembatan Garuda Nusantara ke Piala Dunia.
"Sejak awal jenjang prestasi Timnas Indonesia U-20 sudah diprogram. Mulai dari ikut AFF, lalu kualifikasi Piala Asia U-20, besok putaran final Piala Asia U-20 dengan sasaran lolos ke Piala Dunia U-20," tutur Indra dikutip dari rilis resmi PSSI, Kamis (23/1/2025).
"Kini, di bawah arahan Ketum (PSSI) Erick Thohir, kita mempersiapkan dengan lebih baik sehingga on the track menuju target besar tersebut," sambungnya.