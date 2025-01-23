Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-20 2025: Indra Sjafri Pede Timnas Indonesia U-20 Bisa Rebut Tiket Piala Dunia U-20 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |18:31 WIB
Piala Asia U-20 2025: Indra Sjafri <i>Pede</i> Timnas Indonesia U-20 Bisa Rebut Tiket Piala Dunia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 siap hadapi Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

SIDOARJO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri percaya diri pasukannya bisa meraih hasil maksimal di Piala Asia U-20 2025. Malahan Indra Sjafri optimis Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– bisa ke semifinal untuk merebut tiket Piala Dunia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang bersiap untuk gelaran Piala Asia U-20 2025. Turnamen itu akan berlangsung di China pada 12 Februari-1 Maret 2025 mendatang.

1. Indra Sjafri Optimis Timnas Indonesia U-20 Bersinar di Piala Asia U-20 2025

Garuda Nusantara akan tergabung dalam Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Pasukan Indra Sjafri menargetkan empat besar demi tiket ke Piala Dunia U-20 2025.

Indra mengatakan, persiapan Timnas Indonesia U-20 sejatinya sudah dimulai sejak lama. Tak ayal, pelatih asal Sumatra Barat itu optimistis Piala Asia menjadi jembatan Garuda Nusantara ke Piala Dunia.

Indra Sjafri mengatakan PSSI sudah membelikan tiket pesawat untuk Welber Jardim PSSI
Indra Sjafri mengatakan PSSI sudah membelikan tiket pesawat untuk Welber Jardim PSSI

"Sejak awal jenjang prestasi Timnas Indonesia U-20 sudah diprogram. Mulai dari ikut AFF, lalu kualifikasi Piala Asia U-20, besok putaran final Piala Asia U-20 dengan sasaran lolos ke Piala Dunia U-20," tutur Indra dikutip dari rilis resmi PSSI, Kamis (23/1/2025).

"Kini, di bawah arahan Ketum (PSSI) Erick Thohir, kita mempersiapkan dengan lebih baik sehingga on the track menuju target besar tersebut," sambungnya.

 

