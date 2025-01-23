Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |16:22 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025
Timnas Indonesia U-20 bakal tampil di U-20 Challenge Series 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen pemanasan jelang Piala Asia U-20 2025 itu akan dimainkan Timnas Indonesia U-20 di akhir Januari ini.

Ya, U-20 Challenge Series 2025 merupakan turnamen persiapan Timnas Indonesia U-20 untuk menghadapi Piala Asia U-20 2025 yang digelar di China pada 12 Februari-1 Maret 2025. Dalam turnamen itu, pasukan Indra Sjafri akan melawan tiga tim, yakni Yordania, Suriah, dan India.

1. Yordania Jadi Lawan Pertama

Sesi latihan Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
Sesi latihan Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

Yordania U-20 akan menjadi lawan pertama Garuda Nusanrara di U-20 Challenge Series 2025. Laga tersebut tepatnya akan dimainkan di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat 24 Januari 2025 malam WIB.

Untuk menghadapi turnamen mini tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri sudah memanggil 28 pemain. Diantaranya ada Welber Jardim hingga Jens Raven.

Ajang tersebut akan dimaksimalkan Indra Sjafri untuk mematangkan strategi serta melihat pemain mana saja yang akan dibawanya ke China untuk Piala Asia U-20 2025. Jadi, bagi para pemain Timnas Indonesia U-20 ajang U-20 Challenge Series 2025 tak hanya sekadar uji coba, tapi juga seleksi untuk main di Piala Asia U-20 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1637941/ffi-umumkan-staf-kepelatihan-timnas-futsal-u16-dan-u19-membangun-fondasi-filosofi-permainan-sejak-dini-dvz.webp
FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal U-16 dan U-19: Membangun Fondasi Filosofi Permainan Sejak Dini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/patrick_kluivert_2.jpg
Patrick Kluivert Jadi Kandidat Pelatih Ajax Amsterdam usai Dipecat Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement