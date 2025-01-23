Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen pemanasan jelang Piala Asia U-20 2025 itu akan dimainkan Timnas Indonesia U-20 di akhir Januari ini.

Ya, U-20 Challenge Series 2025 merupakan turnamen persiapan Timnas Indonesia U-20 untuk menghadapi Piala Asia U-20 2025 yang digelar di China pada 12 Februari-1 Maret 2025. Dalam turnamen itu, pasukan Indra Sjafri akan melawan tiga tim, yakni Yordania, Suriah, dan India.

1. Yordania Jadi Lawan Pertama

Sesi latihan Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

Yordania U-20 akan menjadi lawan pertama Garuda Nusanrara di U-20 Challenge Series 2025. Laga tersebut tepatnya akan dimainkan di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat 24 Januari 2025 malam WIB.

Untuk menghadapi turnamen mini tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri sudah memanggil 28 pemain. Diantaranya ada Welber Jardim hingga Jens Raven.

Ajang tersebut akan dimaksimalkan Indra Sjafri untuk mematangkan strategi serta melihat pemain mana saja yang akan dibawanya ke China untuk Piala Asia U-20 2025. Jadi, bagi para pemain Timnas Indonesia U-20 ajang U-20 Challenge Series 2025 tak hanya sekadar uji coba, tapi juga seleksi untuk main di Piala Asia U-20 2025.