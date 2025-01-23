Foto-Foto Penampakan Jersey Baru Timnas Indonesia yang Dirilis Hari Ini

FOTO-foto penampakan jersey baru Timnas Indonesia yang dirilis hari ini. Nuansa merah dan putih tentunya masih dominasi jersey baru Timnas Indonesia.

Ya, produsen pakaian olahraga yang membuat seragam Timnas Indonesia, Erspo, resmi merilis jersey baru Timnas Indonesia. Foto-foto penampakan jersey baru skuad Garuda itu pun beredar luar di media sosial.

1. Enam Pemain Naturalisasi Tampil Ciamik Kenakan Jersey Baru Timnas Indonesia

Dalam foto penampakan jersey baru Timnas Indonesia, ada enam pemain skuad Garuda yang telah menjajal jersey itu. Keenam pemain itu adalah Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Thom Haye, Calvin Verdonk, Mees Hilgers, dan Shayne Pattynama.

Mereka tampil kompak mengenakan jersey berkelir merah putih itu. Untuk jersey, warna merah masih mendominasi. Ada sentuhan garis putih di bagian dada tepat di atas lambing garuda hingga lengan.

Sementara untuk celana, warna putih terliha lebih dominan di jersey Timnas Indonesia ini. Warna merah pun menghiasi sisi kanan dan kiri jersey itu.

Erspo sendiri merilis sejumlah foto yang menampilkan para pemain Timnas Indonesia mengenakan jersey tersebut. Ada potret para pemain yang berpose di tribun penonton stadion, kemudian ada juga foto-foto pemain kala beraksi di lapangan mengenakan jersey baru ini, hingga potret di ruang ganti.

2. Jersey Baru Disambut Antusias

Jersey baru ini Timnas Indonesia ini pun disambut antusias. Netizen memberi reaksi positif dalam unggahan terbaru Erspo ini.

Diharapkan, jersey ini bisa memberi semangat lebih kepada para pemain yang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui, Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 karena menempati posisi ketiga di klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Keren, semoga bisa membawa timnas ke Piala Dunia 2026,” tulis netizen.

“Apotek tutuppp,” lanjut netizen lainnya.

“Semoga jersey baru membawa Timnas Indonesia lebih berprestasi,” ucap netizen lainnya.