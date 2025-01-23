Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Foto-Foto Penampakan Jersey Baru Timnas Indonesia yang Dirilis Hari Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |17:35 WIB
Foto-Foto Penampakan Jersey Baru Timnas Indonesia yang Dirilis Hari Ini
Penampakan jersey baru Timnas Indonesia. (Foto: Erspo)
A
A
A

FOTO-foto penampakan jersey baru Timnas Indonesia yang dirilis hari ini. Nuansa merah dan putih tentunya masih dominasi jersey baru Timnas Indonesia.

Ya, produsen pakaian olahraga yang membuat seragam Timnas Indonesia, Erspo, resmi merilis jersey baru Timnas Indonesia. Foto-foto penampakan jersey baru skuad Garuda itu pun beredar luar di media sosial.

Penampakan jersey baru Timnas Indonesia @erspo.official

1. Enam Pemain Naturalisasi Tampil Ciamik Kenakan Jersey Baru Timnas Indonesia

Dalam foto penampakan jersey baru Timnas Indonesia, ada enam pemain skuad Garuda yang telah menjajal jersey itu. Keenam pemain itu adalah Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Thom Haye, Calvin Verdonk, Mees Hilgers, dan Shayne Pattynama.

Mereka tampil kompak mengenakan jersey berkelir merah putih itu. Untuk jersey, warna merah masih mendominasi. Ada sentuhan garis putih di bagian dada tepat di atas lambing garuda hingga lengan.

Sementara untuk celana, warna putih terliha lebih dominan di jersey Timnas Indonesia ini. Warna merah pun menghiasi sisi kanan dan kiri jersey itu.

Erspo sendiri merilis sejumlah foto yang menampilkan para pemain Timnas Indonesia mengenakan jersey tersebut. Ada potret para pemain yang berpose di tribun penonton stadion, kemudian ada juga foto-foto pemain kala beraksi di lapangan mengenakan jersey baru ini, hingga potret di ruang ganti.

Shayne Pattynama tampak garang mengenakan jersey baru Timnas Indonesia U-20 @erspo.official

2. Jersey Baru Disambut Antusias

jersey baru timnas indonesia foto erspo

Jersey baru ini Timnas Indonesia ini pun disambut antusias. Netizen memberi reaksi positif dalam unggahan terbaru Erspo ini.

Diharapkan, jersey ini bisa memberi semangat lebih kepada para pemain yang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui, Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 karena menempati posisi ketiga di klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Keren, semoga bisa membawa timnas ke Piala Dunia 2026,” tulis netizen.

“Apotek tutuppp,” lanjut netizen lainnya.

“Semoga jersey baru membawa Timnas Indonesia lebih berprestasi,” ucap netizen lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/49/3180028/bojan_hodak_minta_jeje_fokus_ke_pekerjaannya_sebagai_penerjemah_persibcoid-Wrey_large.jpg
Respons Bojan Hodak soal Eliano Reijnders yang Disenggol Mantan Penerjemah Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180022/eliano_reijnders_berpotensi_perkuat_timnas_indonesia_di_piala_aff_2026_pssi-mdPL_large.jpg
5 Pemain Termahal Timnas Indonesia yang Dijagokan Turun di Piala AFF 2026, Nomor 1 Berharga Rp17 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180008/rizky_ridho_dan_shin_tae_yong-HwhB_large.jpg
Soal Pengganti Patrick Kluivert, Andre Rosiade Usulkan Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/49/3179983/ole_romeny_seakan_membantah_gabung_persib_bandung_oleromeny-iK7d_large.jpg
Respons Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Setelah Dirumorkan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1637941/ffi-umumkan-staf-kepelatihan-timnas-futsal-u16-dan-u19-membangun-fondasi-filosofi-permainan-sejak-dini-dvz.webp
FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal U-16 dan U-19: Membangun Fondasi Filosofi Permainan Sejak Dini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/08/kapten_timnas_indonesia_jay_idzes.jpg
Jay Idzes Ungkap Makna Garuda di Dada dan Kebanggaan Bermain untuk Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement