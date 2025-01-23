Marselino Ferdinan Penasaran Polesan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

MARSELINO Ferdinan penasaran dengan polesan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Ia berharap pelatih asal Belanda itu cocok dengan Skuad Garuda.

Kluivert ditunjuk menukangi Timnas Indonesia belum pada 8 Januari 2025. Ia diperkenalkan kepada publik pada 12 Januari untuk menggantikan peran Shin Tae-yong.

1. Dekat

Marselino merupakan salah satu pemain andalan Shin ketika masih melatih Timnas Indonesia. Ia juga dikenal dekat dengan pelatih asal Korea Selatan itu.

Meski demikian, Marselino tetap senang dengan kehadiran pelatih anyar Kluivert. Pemain Oxford United tersebut mengaku penasaran dengan taktik permainan pria berusia 48 tahun itu.

"Saya sangat gembira (dengan kedatangan Kluivert),” kata Marselino dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis (23/1/2025).

“Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan kalian. Saya tidak sabar untuk mempelajari taktik dan gaya bermainnya," sambung pemain berusia 20 tahun itu.