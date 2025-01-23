Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Marselino Ferdinan yang Menggila Cetak 2 Gol hingga Bawa Oxford United Menang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |00:05 WIB
Kisah Marselino Ferdinan yang Menggila Cetak 2 Gol hingga Bawa Oxford United Menang
Pemain Oxford United, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/academyoufc)
A
A
A

KISAH Marselino Ferdinan tampil menggila hingga mencetak brace alias dua gol dan membawa Oxford United U-20 menang menarik untuk dibahas. Sebab itu bisa dikatakan menjadi gol debut Marselino sejak berseragam Oxford United, dan makin sempurna karena dua golnya itu membantu timnya menang 6-0 atas Banbury United di perempatfinal Oxfordshire Senior Cup.

Oxford United U-21 menang telak dengan skor 6-0 atas Banbury United di Banbury Plant Hire Community Stadium pada Rabu (22/1/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini praktis membawa skuad muda The Yellows -julukan Oxford United- itu melaju ke babak semifinal Oxfordshire Senior Cup.

1. Marselino Tampil Menggila

Kemenangan itu juga tak luput dari aksi memukau Marselino. Bintang Timnas Indonesia ini dipercaya tampil sejak menit awal saat meladeni Banbury United sebelum akhirnya ditarik keluar di pertengahan babak kedua atau tepatnya pada menit ke-75.

Marselino mulai membuka keran golnya setelah rekan setimnya, yakni Leo Snowden cetak gol di menit ke-10. Eks pemain Persebaya Surabaya itu mencatat namanya di papan skor pada menit ke-15 dan 23. Alhasil, Oxford United U-21 unggul telak 3-0 di babak pertama.

Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United @academyoufc
Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United @academyoufc

Kemudian di babak kedua, Oxford United U-21 kembali menambah pundi-pundi golnya lewat gol yang kembali dicetak Leo Snowden (47’). Sementara Marselino yang masih dipercaya main juga menampilkan performa apiknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179863/mees_hilgers-XzWn_large.jpg
NEC Nijmegen Kepincut Mees Hilgers yang Nasibnya Gantung di FC Twente: Profilnya Cocok dengan Kami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179776/berikut_delapan_klub_yang_pernah_dilatih_thomas_doll_termasuk_persija_jakarta-4fj6_large.jpg
8 Klub yang Pernah Dilatih Thomas Doll, Nomor 1 Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179774/berikut_lima_pembalap_top_motogp_yang_berkarier_di_ducati_dan_honda-M3cs_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Berkarier di Ducati dan Honda, Nomor 1 Rebut Juara Dunia Bareng 2 Tim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179751/kapan_fifa_matchday_november_2025_digelar-t4gG_large.jpeg
Kapan FIFA Matchday November 2025 Digelar?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/28/11/1637763/5-calon-pelatih-baru-timnas-indonesia-2-nama-beken-dicoret-kxq.jpg
5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: 2 Nama Beken Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/17/pelatih_timnas_italia_luciano_spalletti.jpg
Luciano Spalletti Selangkah Lagi Latih Juventus! Detail Kontrak Bocor ke Publik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement