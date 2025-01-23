Kisah Marselino Ferdinan yang Menggila Cetak 2 Gol hingga Bawa Oxford United Menang

KISAH Marselino Ferdinan tampil menggila hingga mencetak brace alias dua gol dan membawa Oxford United U-20 menang menarik untuk dibahas. Sebab itu bisa dikatakan menjadi gol debut Marselino sejak berseragam Oxford United, dan makin sempurna karena dua golnya itu membantu timnya menang 6-0 atas Banbury United di perempatfinal Oxfordshire Senior Cup.

Oxford United U-21 menang telak dengan skor 6-0 atas Banbury United di Banbury Plant Hire Community Stadium pada Rabu (22/1/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini praktis membawa skuad muda The Yellows -julukan Oxford United- itu melaju ke babak semifinal Oxfordshire Senior Cup.

1. Marselino Tampil Menggila

Kemenangan itu juga tak luput dari aksi memukau Marselino. Bintang Timnas Indonesia ini dipercaya tampil sejak menit awal saat meladeni Banbury United sebelum akhirnya ditarik keluar di pertengahan babak kedua atau tepatnya pada menit ke-75.

Marselino mulai membuka keran golnya setelah rekan setimnya, yakni Leo Snowden cetak gol di menit ke-10. Eks pemain Persebaya Surabaya itu mencatat namanya di papan skor pada menit ke-15 dan 23. Alhasil, Oxford United U-21 unggul telak 3-0 di babak pertama.

Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United @academyoufc

Kemudian di babak kedua, Oxford United U-21 kembali menambah pundi-pundi golnya lewat gol yang kembali dicetak Leo Snowden (47’). Sementara Marselino yang masih dipercaya main juga menampilkan performa apiknya.