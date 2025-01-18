Adu Harga Pasaran Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert

ADU harga pasaran Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan menarik disimak. Kedua pemain tersebut berpotensi dicoret pelatih Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia karena kurangnya menit bermain di klubnya masing-masing.

Patrick Kluivert menekankan pentingnya kebugaran dan menit bermain reguler di klub sebagai faktor kunci dalam menentukan kelayakan pemain. Dirinya tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada pemain, termasuk mereka yang sebelumnya sering dipanggil di era kepelatihan Shin Tae-yong.

Tentu hal itu menjadi kabar buruk untuk Pratama Arhan maupun Marselino. Padahal keduanya adalah salah satu pemain andalan Garuda yang kini bermain di luar negeri.

Lantas, seberapa sebenarnya nilai kedua pemain tersebut sampai dianggap tak layak bela Timnas Indonesia lagi Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (18/1/2025), Okezone telah merangkum adu harga pasaran Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, sebagai berikut.

1. Harga Pasar Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan merupakan seorang pesepakbola yang lahir di Jakarta, 9 September 2004. Saat ini ia tercatat sebagai pemain Oxford United di kasta kedua Liga Inggris, Championship Division. Harga pasarannya saat ini berada di Rp5,21 miliar.

Sebelum merumput di Inggris, Marselino sempat bergabung dengan klub Belgia, KMSK Deinze. Marselino juga jebolan Persebaya Surabaya dan berhasil masuk skuad senior pada musim 2020 ketika masih berusia 15 tahun,

Menariknya, meski jebolan Persebaya, Marselino belum sempat tampil di Liga 1 akibat pandemi corona.