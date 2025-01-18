BANDUNG – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, berterima kasih kepada Coach Justinus Lhaksana usai laga uji coba kontra KKS Jateng. Sebab, ia mendapat masukan-masukan berharga.
Laga Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng itu dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 17 Januari 2025. Duel dibagi ke dalam tiga babak dengan masing-masing berlangsung 30 menit.
Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 menang 3-0 di match pertama atas skuad asuhan Coach Justin. Lalu, Tim Merah Putih mencetak angka lebih telak yakni 7-0.
Sementara, di pertandingan ketiga, skor akhir kembali 3-0. Alhasil, Timnas Indonesia U-17 total menang dengan skor 13-0.
Usai laga, Nova terlihat berbincang dengan Coach Justin. Ia lalu mengunggah momen tersebut ke akun Instagram pribadi seraya mengucapkan terima kasih.
“Terima kasih coach masukannya,” kata Nova di akun Instagram @novarianto30, Sabtu (18/1/2025).