HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Menang 13-0 atas KKS Jateng, Nova Arianto: Terima Kasih Coach Justin Masukannya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |09:39 WIB
Timnas Indonesia U-17 Menang 13-0 atas KKS Jateng, Nova Arianto: Terima Kasih Coach Justin Masukannya
Nova Arianto berterima kasih kepada Justinus Lhaksana usai laga uji coba Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng (Foto: Instagram/@novarianto30)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, berterima kasih kepada Coach Justinus Lhaksana usai laga uji coba kontra KKS Jateng. Sebab, ia mendapat masukan-masukan berharga.

1. Uji Coba

Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng (Foto: Instagram/@kks_jateng)
Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng (Foto: Instagram/@kks_jateng)

Laga Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng itu dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 17 Januari 2025. Duel dibagi ke dalam tiga babak dengan masing-masing berlangsung 30 menit.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 menang 3-0 di match pertama atas skuad asuhan Coach Justin. Lalu, Tim Merah Putih mencetak angka lebih telak yakni 7-0.

Sementara, di pertandingan ketiga, skor akhir kembali 3-0. Alhasil, Timnas Indonesia U-17 total menang dengan skor 13-0.

Usai laga, Nova terlihat berbincang dengan Coach Justin. Ia lalu mengunggah momen tersebut ke akun Instagram pribadi seraya mengucapkan terima kasih.

“Terima kasih coach masukannya,” kata Nova di akun Instagram @novarianto30, Sabtu (18/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
