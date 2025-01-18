Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng: Skuad Coach Justin Dibantai 0-13!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |06:47 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng: Skuad Coach Justin Dibantai 0-13!
Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng berakhir 13-0 (Foto: Instagram/@kks_jateng)
HASIL Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng akan dibahas Okezone. Pertandingan itu berakhir dengan skor 13-0 bagi Garuda Asia!

Laga Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng itu dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 17 Januari 2025. Duel itu dibagi ke dalam tiga babak dengan masing-masing berlangsung 30 menit.

Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng (Foto: Instagram/@kks_jateng)
Timnas Indonesia U-17 vs KKS Jateng (Foto: Instagram/@kks_jateng)

Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 menang 3-0 di match pertama atas skuad asuhan Coach Justinus Lhaksana. Lalu, Tim Merah Putih mencetak angka lebih telak yakni 7-0.

Sementara, di pertandingan ketiga, skor akhir kembali 3-0. Alhasil, Timnas Indonesia U-17 total menang dengan skor 13-0.

Pertandingan itu merupakan bagian dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Bandung, Jawa Barat. Anak asuh Nova Arianto tengah bersiap menatap Piala Asia U-17 2025 pada 3-20 April.

 

