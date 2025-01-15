Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Bakal Diadu dengan Tim Asuhan Coach Justin Lhaksana

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |09:27 WIB
Jelang Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Bakal Diadu dengan Tim Asuhan Coach Justin Lhaksana
Coach Justin saat melatih KKS alias Korea-Korea Selecao. (Foto: Instagram/kks_jateng)
A
A
A

JELANG Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Bandung hingga melakoni sejumlah laga uji coba. Salah satu laga uji coba yang akan dihadapi anak didik pelatih Nova Arianto itu adalah tim asuhan Coach Justin Lhaksana, yakni Korea-Korea Selecao (KKS).

1. Apa Itu KKS?

KKS sendiri merupakan wadah pembinaan talenta-talenta lokal. Pemain-pemain yang terpilih masuk skuad sempat mendapatkan pengalaman bermain melawan tim-tim muda di Portugal.

KKS pun dibentuk oleh mewujudkan mimpi talenta muda pemain asal Jawa Tengah yang ingin merumput di Portugal. Tiga sosok yang menjadi inisiator terbentuknya KKS adalah Bambang Wuryanto atau lebih sering disebut Bambang Pacul, lalu Justin Lhaksana alias Coach Justin, hingga mantan pesepakbola asal Portugal Abel Xavier.

Ketiganya pun memiliki peranan penting atas terbentuknya KKS. Program pembinaan itu pun membuahkan hasil positif. Pasalnya ada dua pemain KKS yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-17, yakni Fadil Agha Atalla dan Mufid Zainun.

Nova Arianto memimpin TC Timnas Indonesia U-17 di Stadion Sidolig (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Kini, KKS akan mencoba berduel dengan Timnas Indonesia U-17 pada Jumat 17 Januar 2025 mendatang. Laga antara Coach Justin vs Coach Nova arianto itu akan menjadi persiapan yang baik untuk Timnas Indonesia U-17.

“Skuad KKS akan kembali bergabung dalam laga uji coba melawan Timnas Indonesia U-17 di sela rangkaian Pemusatan Latihan di Bandung pada 17 Januari 2025,” tulis KKS dalam akun instagram resminya, Rabu (15/1/2025).

 

