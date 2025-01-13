Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto Panaskan Mesin Timnas Indonesia U-17

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |04:05 WIB
Jelang Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto Panaskan Mesin Timnas Indonesia U-17
Nova Arianto kala menangani Timnas Indonesia U-17. (Foto: Instagram/@novaarianto30)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, terus mempersiapkan timnya untuk berlaga di Piala Asia U-17 2025. Dia pun kini memanaskan mesin timnya menjelang ajang tersebut.

Nova mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus berlatih keras. Hal ini dilakukan demi hasil terbaik di turnamen itu.

Nova Arianto memimpin TC Timnas Indonesia U-17 di Stadion Sidolig (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

1. Timnas Indonesia U-17 Jalani TC

Timnas Indonesia U-17 sedang mengadakan pemusatan latihan (TC) di Bandung mulai dari 9 hingga 20 Januari 2025. Sebanyak 34 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang Piala Asia U-17 2025 itu.

Turnamen itu akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Meski masih terhitung dua bulan lagi, Nova tidak mau pasukannya bersantai-santai. Dia menegaskan, para pemain harus bisa mengatur fokus dan berlatih keras.

“Kembali ke Bandung untuk Tim Nasional U-17 melakukan TC tahap pertama menuju Asian Cup U-17 Saudi Arabia,” kata Nova dilansir dari akun Instagram pribadinya (@novarianto30), Senin (13/1/2025).

“Kembali fokus dan kerja keras boys karena untuk kita bisa naik level kita harus bekerja lebih banyak termasuk melakukan pengorbanan dari pemain untuk mau berlatih lebih keras melewati batas kemampuannya,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/49/3177428/timnas_indonesia_u_17-pYxl_large.jpg
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177095/jadwal_lengkap_timnas_indonesia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-ZNaG_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Termasuk Lawan Brasil U-17, Mayoritas Main Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177087/timnas_indonesia_u_17_cetak_sejarah_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-daSO_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Cetak Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, padahal Turnamen Belum Dimulai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177071/timnas_indonesia_u_17-J19y_large.jpg
Main di Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Terbebani Kegagalan Seniornya Lolos Piala Dunia 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633693/duel-pemungkas-downhiller-terbaik-indonesia-di-klemuk-bike-park-perburuan-gelar-juara-umum-76-idh-2025-memanas-xyr.webp
Duel Pemungkas Downhiller Terbaik Indonesia di Klemuk Bike Park: Perburuan Gelar Juara Umum 76 IDH 2025 Memanas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1 SEA Games 2025, Berpotensi Bentrok Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement