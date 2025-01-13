Jelang Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto Panaskan Mesin Timnas Indonesia U-17

BANDUNG – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, terus mempersiapkan timnya untuk berlaga di Piala Asia U-17 2025. Dia pun kini memanaskan mesin timnya menjelang ajang tersebut.

Nova mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus berlatih keras. Hal ini dilakukan demi hasil terbaik di turnamen itu.

1. Timnas Indonesia U-17 Jalani TC

Timnas Indonesia U-17 sedang mengadakan pemusatan latihan (TC) di Bandung mulai dari 9 hingga 20 Januari 2025. Sebanyak 34 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang Piala Asia U-17 2025 itu.

Turnamen itu akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Meski masih terhitung dua bulan lagi, Nova tidak mau pasukannya bersantai-santai. Dia menegaskan, para pemain harus bisa mengatur fokus dan berlatih keras.

“Kembali ke Bandung untuk Tim Nasional U-17 melakukan TC tahap pertama menuju Asian Cup U-17 Saudi Arabia,” kata Nova dilansir dari akun Instagram pribadinya (@novarianto30), Senin (13/1/2025).

“Kembali fokus dan kerja keras boys karena untuk kita bisa naik level kita harus bekerja lebih banyak termasuk melakukan pengorbanan dari pemain untuk mau berlatih lebih keras melewati batas kemampuannya,” sambungnya.