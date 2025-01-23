5 Perempuan Supercantik yang Rebut Hati Pesepakbola Indonesia, Nomor 1 Presenter Balapan!

Shafira Ika Putri merupakan salah satu perempuan supercantik yang rebut hati pesepakbola Indonesia (Foto: Instagram/@shafiraikaputri13)

BERIKUT lima perempuan supercantik yang rebut hati pesepakbola Indonesia. Salah satunya adalah presenter balapan.

Dewasa ini, pesepakbola bukan lagi sekadar atlet di lapangan. Kehidupan pribadi mereka di luar lapangan hijau juga selalu menarik untuk diulas, tak terkecuali pemain-pemain di Liga 1.

Lantas, siapa saja lima perempuan supercantik yang rebut hati pesepakbola Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

5 Perempuan Supercantik yang Rebut Hati Pesepakbola Indonesia

5. Cacharel Day (Marc Klok)

Perempuan asal Belanda ini merupakan pasangan dari Marc Klok. Keduanya sudah dikaruniai seorang putri kecil.

Day merupakan kekasih Klok sejak masih memperkuat PSM Makassar. Ia setia menemani sang pujaan hati berkarier di Indonesia yang jauh dari kampung halamannya.

4. Rismahani (Witan Sulaeman)

Perempuan satu ini merupakan istri dari Witan Sulaeman. Keduanya diketahui menikah pada Mei 2022 di usia yang relatif muda yakni 20 tahun.

Sama seperti Witan, Risma juga berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Keduanya kini sudah dikaruniai seorang anak.