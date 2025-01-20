Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Komentar Berkelas Pelatih Persija Jakarta Usai Bayangi Persib Bandung di Klasemen Liga 1 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |23:05 WIB
Komentar Berkelas Pelatih Persija Jakarta Usai Bayangi Persib Bandung di Klasemen Liga 1 2024-2025
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

KOMENTAR berkelas pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, usai bayangi Persib Bandung di klasemen Liga 1 2024-2025. Dia enggan bicara banyak soal itu karena hanya ingin fokus menatap laga demi laga.

Persija Jakarta mengunci kemenangan 2-0 saat menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu 19 Januari 2025. Dua gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak Marko Simic (45+1’) dan Rayhan Hannan (69’).

Persija Jakarta vs Persita Tangerang foto persija

1. Persija Jakarta Ramaikan Perebutan Juara

Kemenangan atas Persita membuat Persija Jakarta tetap di posisi tiga dengan mengemas 37 poin. Perolehan poin ini sama seperti Persebaya Surabaya yang ada di posisi dua.

Sementara itu, tim polesan Carlos Pena tersebut hanya berjarak tiga angka dari Persib Bandung. Diketahui, Persib kini sedang memuncaki papan klasemen sementara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1636923/carlos-yulo-rebut-medali-emaskejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-nuj.webp
Carlos Yulo Rebut Medali EmasÂ Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fafage_banua_mengalahkan_nanzaby_family_football_c.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Bungkam Nanzaby FC 7–3, Mantap di Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement