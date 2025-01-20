Komentar Berkelas Pelatih Persija Jakarta Usai Bayangi Persib Bandung di Klasemen Liga 1 2024-2025

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

KOMENTAR berkelas pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, usai bayangi Persib Bandung di klasemen Liga 1 2024-2025. Dia enggan bicara banyak soal itu karena hanya ingin fokus menatap laga demi laga.

Persija Jakarta mengunci kemenangan 2-0 saat menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu 19 Januari 2025. Dua gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak Marko Simic (45+1’) dan Rayhan Hannan (69’).

1. Persija Jakarta Ramaikan Perebutan Juara

Kemenangan atas Persita membuat Persija Jakarta tetap di posisi tiga dengan mengemas 37 poin. Perolehan poin ini sama seperti Persebaya Surabaya yang ada di posisi dua.

Sementara itu, tim polesan Carlos Pena tersebut hanya berjarak tiga angka dari Persib Bandung. Diketahui, Persib kini sedang memuncaki papan klasemen sementara.