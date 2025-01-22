Advertisement
LIGA INDONESIA

Reaksi Berkelas Beckham Putra Jelang Jalani Laga Ke-100 di Liga 1 Bersama Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |23:05 WIB
Reaksi Berkelas Beckham Putra Jelang Jalani Laga Ke-100 di Liga 1 Bersama Persib Bandung
Beckham Putra kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

REAKSI berkelas diberikan Beckham Putra jelang jalani laga ke-100 di Liga 1 bersama Persib Bandung. Dia menegaskan fokusnya adalah memberikan yang terbaik bagi Persib demi mendulang hasil manis.

Ya, Beckham Putra dalam perasaan yang bagus jelang menjalani laga ke-100 di Liga 1 bersama Persib Bandung. Hal itu akan terjadi saat Persib berhadapan dengan Arema FC.

beckham putra foto ig @persib

Pertandingan antara Persib Bandung kontra Arema FC ini merupakan laga ke-20 Liga 1 2024-2025. Pertandingan akan digelar di Stadion Moch Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat 24 Januari 2025.

1. Bekcham Putra Siap Beri yang Terbaik

Beckham Putra memastikan akan memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung seperti di laga-laga sebelumnya. Dengan begitu, catatan laga ke-100 ini berakhir manis.

“Yang pasti, Beckham hanya ingin memberikan yang terbaik di setiap match, membantu tim semaksimal mungkin, dan memenangkan pertandingan,” kata Beckham di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (22/1/2025).

Pemilik nomor punggung 7 ini akui tidak menyangka dengan catatan tersebut. Namun terhitung sejak musim 2018-2019 hingga saat ini, Beckham sudah menjalani kompetisi Liga 1 bersama Persib Bandung sebanyak 99 laga.

“Enggak nyangka sih karena rasanya baru kemarin main di Persib, sekarang sudah 100 match,” ucap Beckham.

“Ya, pencapaian luar biasa bagi Beckham, bagi karier Beckham, dan semoga bisa meningkatkan performa Beckham,” harapnya.

 

