LIGA INDONESIA

Legiun Asing Persib Bandung Bicara Perbedaan Sepakbola Eropa dengan Indonesia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |20:16 WIB
Legiun Asing Persib Bandung Bicara Perbedaan Sepakbola Eropa dengan Indonesia
Legiun asing Persib Bandung Gervane Kastaneer bicara perbedaan sepakbola Eropa dengan Indonesia (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pemain asing anyar Persib Bandung, Gervane Kastaneer, bicara mengenai perbedaan sepakbola Eropa dengan Indonesia. Ia melihat kedua budaya ini cukup berbeda.

Kastaneer baru datang ke Persib pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2024-2025. Pesepakbola berusia 28 tahun itu tumbuh besar di sepakbola Eropa lantaran lahir di Belanda.

1. Mirip

Gervane Kastaneer (Foto: Instagram/@gervanek33)

Namun, Kastaneer kemudian berpindah kewarganegeraan menjadi Curacao. Ia lantas membela negara tersebut dan kini bicara soal perbedaan kultur sepakbola Indonesia dengan Eropa.

Menurutnya, sepakbola Indonesia mirip seperti sepak bola di Curacao dan Amerika Selatan. Setidaknya, kedua wilayah itu sama-sama mengandalkan fisik.

“Tapi saya tidak bisa membandingkannya karena keduanya ada di level yang bagus,” kata Kastaneer di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/1/2025).

“Tapi memang ini sangat berbeda. Ada perbedaan dari budaya, perbedaan dari pemain juga. Jadi saya tidak bisa membandingkannya, tapi keduanya ada di level bagus,” sambung pemain berusia 28 tahun itu.

 

Telusuri berita bola lainnya
