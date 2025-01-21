Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Bantah Dekati Alfeandra Dewangga di Bursa Transfer Tengah Musim Liga 1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |20:39 WIB
Persija Jakarta Bantah Dekati Alfeandra Dewangga di Bursa Transfer Tengah Musim Liga 1
Persija Jakarta membantah sudah mendekati Alfeandra Dewangga (Foto: Instagram/@alfeandradewangga)
A
A
A

JAKARTA – Persija Jakarta membantah telah mendekati Alfeandra Dewangga di bursa transfer tengah musim Liga 1 2024-2025. Menurut Manajer Tim Bambang Pamungkas, itu hanya rumor liar di media sosial.

Rumor mengenai Dewangga bakal merapat ke Persija memang sempat santer di media sosial. Pemain PSIS Semarang itu digadang-gadang bakal menjadi rekrutan anyar Macan Kemayoran di bursa transfer.

1. Bantah

Alfeandra Dewangga. ig/psisfcofficial

Namun, Bambang membantah rumor tersebut. Legenda Persija Jakarta itu mengungkapkan sama sekali tidak ada komunikasi dengan gelandang PSIS tersebut.

"Menurut saya rumor itu hanya di media sosial karena saya pribadi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Dewangga,” kata Bambang dalam acara Ngobrol Bareng Persija, beberapa waktu lalu.

“Karena di posisi itu belum kami perlukan untuk saat ini,” terang pria asal Getas itu.

2. Tidak Tutup Kemungkinan

Kendati begitu, Bambang tidak menutup kemungkinan untuk merekrut Dewangga di musim depan. Semua tergantung pada kebutuhan tim di musim depan. 

 

Telusuri berita bola lainnya
