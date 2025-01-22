7 Negara Peserta Piala Dunia Ini Hilang bak Ditelan Bumi, Nomor 1 Pernah Ditakuti di Eropa

ADA 7 negara peserta Piala Dunia yang hilang bak ditelan bumi yang menarik untuk dibahas. Tujuh negara yang dimaksud tercatat pernah mengikuti Piala Dunia, namun kini negara tersebut telah menghilang dari peta dunia.

Berbagai alasan menjadi penyebab negara-negara tersebut menghilang bak ditelan bumi. Namun, kebanyakan alasan utamanya karena perpecahan negara. Penasaran negara mana saja yang menghilang tersebut?

Berikut 7 Negara Peserta Piala Dunia Ini Hilang bak Ditelan Bumi:

7. Zaire

Timnas Zaire. mountroyalsoccer

Afrika pernah memiliki perwakilan yang tampil di Piala Dunia, yakni Zaire. Negara tersebut tepatnya mengikuti Piala Dunia 1937.

Zaire pun kini sudah bubar karena berubah menjadi Republik Demokratik Kongo. Dalam sejarahnya, Zaire dikenal dunia pada tahun 1948-1997.

6. Jerman Timur

Timnas Jerman Timur

Kekalahan dari Perang Dunia II membuat Jerman menjadi negara yang paling menderita. Setelah Jerman kalah dalam perang, negara ini diokupasi oleh sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet (sekarang Rusia).

Saat itulah terbentuk Jerman Timur dan Jerman Barat. Dalam sejarahnya, Jerman Timur hanya sekali bermain di Piala Dunia, tepatnya pada edisi 1974 dan hanya lolos hingga putaran kedua.

5. Yugoslavia

Timnas Yugoslavia.JPG

Yugoslavia pernah menjadi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun peperangan membuat negara itu terpecah menjadi banyak negara, sebut saja seperti Kroasia, Slovenia, Bosnia & Herzegovina.

Yugoslavia bisa dikatakan saat ini adalah Serbia. Untuk negara Yugoslavia sendiri, mereka pernah tampil di delapan edisi Piala Dunia dan mampu lolos ke semifinal pada edisi 1930 dan 1962.