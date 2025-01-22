Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

BREAKING NEWS: Marselino Ferdinan Pemain Ketiga Timnas Indonesia yang Cetak Gol di Tanah Inggris!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |06:37 WIB
Marselino Ferdinan buka rekening gol di Tanah Inggris. (Foto: Instagram/@academyoufc)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan menjadi pemain ketiga Timnas Indonesia yang mencetak gol di Tanah Inggris. Pencapaian itu dicetak Marselino Ferdinan saat Oxford United U-21 menang 6-0 atas Banbury United di perempatfinal Oxfordshire Senior Cup 2024-2025 yang berlangsung di Banbury Plant Hire Community Stadium, Rabu (22/1/2025) dini hari WIB.

Pesepakbola 20 tahun itu mencetak dua gol, tepatnya di menit 15 dan 23. Mengenakan nomor punggung 10, Marselino Ferdinan tampil ciamik sepanjang pertandingan.

1. Pemain Ketiga Timnas Indonesia yang Cetak Gol di Tanah Inggris

Seperti yang sudah disampaikan di atas, Marselino Ferdinan menjadi pemain ketiga Timnas Indonesia yang mencetak gol di Tanah Inggris. Ia mengikuti jejak Elkan Baggott dan Justin Hubner yang lebih dulu melakukannya.

Di level profesional, Elkan Baggott sudah mencetak lima gol. Ia mencetak tiga gol saat membela Gillingham, sementara masing-masing satu gol dibuat ketika memperkuat Bristol Rovers dan Ipswich Town.

Bagaimana dengan Justin Hubner? Bek 20 tahun ini belum pernah main di level profesional selama berkarier di Inggris. Sebab, ia baru mentas bersama tim kelompok umur.

Tercatat dari 50 pertandingan bersama Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner mencetak empat gol. Sementara ketika membela Wolverhampton Wanderers U-18, Justin Hubner mengemas tiga gol dari 36 pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
