Real Madrid Bakal Ditinggal Carlo Ancelotti Akhir Musim Ini, Siapa Pelatih Penggantinya?

REAL Madrid dikabarkan akan ditinggalkan pelatihnya, yakni Carlo Ancelotti pada akhir musim 2024-2025. Menurut laporan media Spanyol, Ondacero, Ancelotti bukan pensiun, hanya ingin pergi dari Madrid.

Tampaknya Ancelotti sudah tak menemukan tantangan lagi di klub berjuluk El Real tersebut. Sebab memang berbagai gelar juara mampu ia raih bersama Madrid.

1. Ingin Cari Tantangan Baru

Terlebih ini bukanlah pertama kalinya Ancelotti melatih Madrid. Dulu Ancelotti sudah pernah melatih Madrid pada 2013 hingga 2015, lalu ia kembali lagi menangani Los Blancos dii 2021.

Dalam dua masa itu, Ancelotti sudah merasakan berbagai gelar. Dari Liga Spanyol, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, Piala Dunia Klub, hingga Liga Champions.

Viniciu Junior, Florentino Perez, dan Carlo Ancelotti. ig/realmadrid

Dengan prestasi segudang itu, tak heran jika Ancelotti pun merasa cukup di Madrid dan berniat mencari klub baru lagi. Namun, sejauh ini media Spanyol Ondacero belum mengetahui akan ke mana Ancelotti selanjutnya.

Satu hal yang pasti, sebelum cabut dari Madrid akhir musim nanti, Ancelotti masih bisa merebut treble bersama Los Blancos. Sebab Madrid saat ini masih berjuang di Liga Spanyol, Cope del Rey, dan Liga Champions 2024-2025.