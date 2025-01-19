Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Lupa Pernah Dilatih Patrick Kluivert di Klub, Baru Ingat karena sang Ayah

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |10:44 WIB
Thom Haye Lupa Pernah Dilatih Patrick Kluivert di Klub, Baru Ingat karena sang Ayah
Thom Haye pernah dilatih Patrick Kluivert di AZ Alkmaar (Foto: Youtube/The Haye Way)
A
A
A

THOM Haye lupa pernah dilatih Patrick Kluivert di level klub. Ia baru ingat karena foto yang ditunjukkan sang ayah.

Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda itu ditugaskan untuk mengawal Skuad Garuda lewat kontrak dua tahun plus opsi perpanjangan dengan durasi yang sama.

1. Pernah Dilatih

Thom Haye. Aldhi Chandra/MPI

Haye ternyata pernah dilatih oleh mantan striker Barcelona tersebut. Momen itu terjadi ketika dirinya masih menimba ilmu di akademi AZ Alkmaar pada kurun 2008-2009. Kala itu, Kluivert ditunjuk sebagai salah satu staf kepelatihan.

Lebih lanjut, Haye mengakui tidak ingat detail bergabungnya Kluivert dengan AZ. Namun demikian, ia mengatakan mantan striker Ajax Amsterdam itu cukup membantu banyak semasa di klub tersebut.

“Ya saya pernah menjalani masa muda bermain di akademi AZ Alkmaar. Dan saya pikir Patrick bergabung karena kursus pelatihannya. Untuk berkembang sebagai pelatih, ia bergabung dengan akademi AZ Alkmaar,” kata Haye dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Minggu (19/1/2025).

“Iya benar (bergabung karena hubungannya dengan Louis Van Gaal). Patrick, menurut saya, membantu banyak tim muda selama pelatihan, berbagi pengalaman dan juga belajar sebagai pelatih. Tapi sebenarnya aku lupa,” sambung pemain berusia 29 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
