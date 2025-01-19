Patrick Kluivert Bahagia, Temukan Penyerang Ganas Liga Belgia yang Siap Geser Rafael Struick dari Timnas Indonesia

PELATIH Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, Patrick Kluivert menemukan penyerang ganas Liga Belgia yang siap menggeser Rafael Struick dari Timnas Indonesia.

Sosok yang dimaksud adalah penyerang Jong Genk yang mentas di Liga 2 Belgia 2024-2025, Robin Mirisola. Mengutip dari akun @pemainketurunan.id, Robin Mirisola yang memiliki tinggi badan 182 sentimeter ini memiliki darah Indonesia dari keluarga kakeknya yang berasal dari Yogyakarta.

Robin Mirisola memiliki darah Indonesia. (Foto: Instagram/@pemainketurunan.id)

“Striker muda potensial yang sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pemain via @futboll.indonesiaa. Robin Mirisola memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakak (dari ibunya) yang berasal dari Yogyakarta,” tulis akun @pemainketurunan.id.

1. Miliki Statistik Mentereng

Secara statistik, Robin Mirisola memiliki kualitas jempolan. Dari 15 laga Liga 2 Belgia 2024-2025 bersama Jong Genk atau KRC Genk U-21, Robin Mirisola mencetak enam gol dan tiga assist.

Berkat penampilan gemilangnya, Robin Mirisola masuk radar Juventus dan Olympique Marseille! Lantas, apakah Robin Mirisola tertarik membela Timnas Indonesia?

Dalam unggahan @pemainketurunan.id, ia memberi emoji tepuk tangan saat profilnya dibahas akun di atas. Belum diketahui, apakah penyerang 18 tahun ini bersedia dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau tidak.