3 Pemain yang Diabaikan Shin Tae-yong tapi Bisa Jadi Andalan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Baru Jalani Laga ke-100

Eliano Reijnders termasuk tiga pemain yang diabaikan Shin Tae-yong tapi bisa jadi andalan Patrick Kluivert (Foto: Instagram/@peczwolle)

BERIKUT tiga pemain yang diabaikan Shin Tae-yong tapi bisa jadi andalan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Salah satunya baru menjalani laga ke-100.

Kursi pelatih Timnas Indonesia resmi berganti ke tangan Kluivert. Pria asal Belanda itu baru akan bekerja pada Maret 2025 untuk memimpin skuad Garuda pada lanjutan Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

Sebelum itu, tugas Kluivert jelas memantau pemain-pemain potensial untuk Timnas Indonesia. Ia sangat mungkin memasukkan mereka yang selama ini diabaikan Shin.

Siapa saja tiga pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain yang Diabaikan Shin Tae-yong tapi Bisa Jadi Andalan Patrick Kluivert

3. Saddil Ramdani

Saddil Ramdani beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Pemain satu ini sempat jadi andalan Shin. Namun, sejak pemilihan skuad Piala Asia 2023, Saddil menghilang dari skuad Timnas Indonesia.

Kluivert bisa jadi akan memanfaatkan jasa pemain berusia 26 tahun ini. Saddil tampil cukup apik bersama Sabah FC dengan catatan lima gol serta dua assist dari 13 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

2. Elkan Baggott

Aksi Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023

Pemain satu ini juga sempat diandalkan Shin sejak menangani Timnas Indonesia U-19. Sayangnya, keduanya berkonflik jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024.

Sejak itu, nama Baggott tak pernah menghiasi skuad Timnas Indonesia. Pemain berdarah Inggris itu juga sempat menderita cedera panjang. Ia kini sudah kembali fit dan tampil untuk Blackpool FC lagi.