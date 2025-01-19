Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Diabaikan Shin Tae-yong tapi Bisa Jadi Andalan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Baru Jalani Laga ke-100

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |07:04 WIB
3 Pemain yang Diabaikan Shin Tae-yong tapi Bisa Jadi Andalan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Baru Jalani Laga ke-100
Eliano Reijnders termasuk tiga pemain yang diabaikan Shin Tae-yong tapi bisa jadi andalan Patrick Kluivert (Foto: Instagram/@peczwolle)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain yang diabaikan Shin Tae-yong tapi bisa jadi andalan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Salah satunya baru menjalani laga ke-100.

Kursi pelatih Timnas Indonesia resmi berganti ke tangan Kluivert. Pria asal Belanda itu baru akan bekerja pada Maret 2025 untuk memimpin skuad Garuda pada lanjutan Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)
Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

Sebelum itu, tugas Kluivert jelas memantau pemain-pemain potensial untuk Timnas Indonesia. Ia sangat mungkin memasukkan mereka yang selama ini diabaikan Shin.

Siapa saja tiga pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain yang Diabaikan Shin Tae-yong tapi Bisa Jadi Andalan Patrick Kluivert

3. Saddil Ramdani

Saddil Ramdani beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)
Saddil Ramdani beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Pemain satu ini sempat jadi andalan Shin. Namun, sejak pemilihan skuad Piala Asia 2023, Saddil menghilang dari skuad Timnas Indonesia.

Kluivert bisa jadi akan memanfaatkan jasa pemain berusia 26 tahun ini. Saddil tampil cukup apik bersama Sabah FC dengan catatan lima gol serta dua assist dari 13 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

2. Elkan Baggott

Aksi Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
Aksi Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023

Pemain satu ini juga sempat diandalkan Shin sejak menangani Timnas Indonesia U-19. Sayangnya, keduanya berkonflik jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024.

Sejak itu, nama Baggott tak pernah menghiasi skuad Timnas Indonesia. Pemain berdarah Inggris itu juga sempat menderita cedera panjang. Ia kini sudah kembali fit dan tampil untuk Blackpool FC lagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179126/berikut_lima_pelatih_top_asia_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-fRtN_large.jpeg
5 Pelatih Top Asia yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Sudah Nyatakan Tertarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179086/erick_thohir-ti3s_large.jpg
Timnas Indonesia Masih Tanpa Pelatih, Erick Thohir: Belum Ada Pencarian Pengganti Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179065/erick_thohir-9Y1g_large.jpg
Penyebab Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Turun di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179055/erick_thohir-QZGl_large.jpg
Erick Thohir: Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia Sepakat Berpisah Baik-Baik
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635831/adrenalin-rivalitas-dan-rekor-gfc-for-revenge-buktikan-tinju-indonesia-bangkit-yhe.webp
Adrenalin, Rivalitas, dan Rekor! GFC For Revenge Buktikan Tinju Indonesia Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/ketu_umum_pssi_erick_thohir_tengah_menanggapi_i.jpg
Erick Thohir Turunkan Timnas Indonesia U-23 di FIFA Matchday November
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement