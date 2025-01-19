Dicueki Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Eliano Reijnders Kini Antar PEC Zwolle Kalahkan Pemuncak Klasemen Eredivisie 2024-2025 PSV Eindhoven!

DICUEKI Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Eliano Reijnders kini antar PEC Zwolle kalahkan PSV Eindhoven. Tak main-main, sang lawan adalah pemuncak klasemen Eredivisie 2024-2025!

Laga PEC Zwolle vs PSV Eindhoven itu berlangsung di Stadion IJsseldelta, Zwolle, Sabtu 18 Januari 2025 malam WIB. Tuan rumah berhasil menang 3-1!

1. Eliano Reijnders

Eliano Reijnders beraksi di laga PEC Zwolle vs PSV Eindhoven (Foto: Instagram/@eliano.r)

Di laga itu, Eliano turun sebagai bek kanan. Ia bermain selama 90 menit dalam pertandingan ke-100-nya bersama dengan PEC Zwolle.

Kendati tidak mencetak gol dan assist di laga itu, penampilan Eliano cukup solid. Ia berhasil menjaga wilayah pertahanan dengan baik sekaligus ikut membantu serangan.

2. Tiga Gol

Ada pun, PEC menang berkat dua gol Filip Krastev (2’, 38’) dan Dylan Vente (90+4’). Sementara, satu-satunya gol PSV dihasilkan oleh Johan Bakayoko (25’).

Hasil ini membuat PEC naik ke posisi 13 dengan 20 poin dari 19 laga. Mereka berada di zona yang cukup aman dari jeratan degradasi.