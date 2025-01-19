Menpora Dito Ungkap Usulan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Terkait Stadion GBK

Patrick Kluivert memiliki pendapat tersendiri soal Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, bicara soal kunjungan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, sang juru taktik melihat akan lebih baik jika lintasan lari di arena tersebut dihilangkan.

Kluivert sudah memulai tugasnya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada pekan lalu. Ia pun sempat meninjau Stadion GBK pada Senin 13 Januari 2025.

1. Baik

Dito mengatakan Kluivert cukup kagum dengan SUGBK. Menurutnya, pelatih itu tidak memberikan banyak masukan untuk stadion kebanggaan warga Indonesia itu.

"Stadionnya fasilitas sangat baik. Secara keseluruhan beliau sampaikan cukup bagus," kata Dito di Jakarta, dikutip Minggu (19/1/2025).

"Kebetulan sekarang dan perawatan. Beliau fokus bagaimana rumput GBK harus baik," tambah politisi Partai Golkar itu.