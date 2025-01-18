Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Persib Bandung Gervane Kastaneer Bicara Kinerja Patrick Kluivert di Timnas Curacao

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |13:04 WIB
Pemain Persib Bandung Gervane Kastaneer Bicara Kinerja Patrick Kluivert di Timnas Curacao
Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih Timnas Curacao sebelum Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Gervane Kastaneer, buka suara soal kinerja Patrick Kluivert di Timnas Curacao. Ia yakin mantan pelatihnya itu akan meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

Kluivert resmi menangani Skuad Garuda pada 8 Januari 2025. Setelah diperkenalkan ke publik pekan lalu, pria asal Belanda itu sudah mulai bekerja.

1. Pengalaman

Gervane Kastaneer (Foto: Instagram/@gervanek33)

Kastaneer yang merupakan personel Timnas Curacao lalu teringat seperti apa polesan Kluivert di sana selama satu tahun pada 2021. Kendati hanya sebentar, pengalaman itu cukup membekas buatnya.

“Dan saat itu, kami tidak bermain melawan tim-tim yang kuat, jadi kami terlalu unggul untuk grup di mana kami bermain,” kata Gervane, dikutip Sabtu (18/1/2025).

“Dia tidak perlu banyak melakukan sesuatu, kami memenangkan setiap pertandingan, jadi itu sudah cukup. Normal saja,” sambung eks Timnas Belanda U-21 itu.

2. Sosok Luar Biasa

Gervane menyebut Kluivert merupakan sosok yang luar biasa. Ia mengapresiasi penunjukkan Denny Landzaat dan Alex Pastoor di jajaran staf kepelatihan.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
