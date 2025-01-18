Pesan Luis Milla untuk Patrick Kluivert yang Kini Jadi Pelatih Timnas Indonesia

LUIS Milla tulis pesan untuk Patrick Kluivert yang kini jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia berharap Patrick Kluivert bisa bawa Timnas Indonesia sukses.

Ya, pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, tak terkecuali Luis Milla. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu berharap Kluivert bisa meraih kesuksesan bersama Skuad Garuda.

“Selamat Patrick Kluivert, dan semoga meraih kesuksesan di PSSI,” tulis Milla di unggahan Instagram pribadinya (@luismillacoach), dikutip pada Selasa (14/1/2025).

1. PSSI Resmi Rekrut Patrick Kluivert

PSSI telah resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025. Pelatih berpaspor Belanda itu akan mendapatkan kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan.

Patrick Kluivert mengatakan sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk melatih Timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mengungkapkan sudah mempunyai rencana jangka panjang untuk Skuad Garuda.

"Seperti yang saya bilang, kami sudah punya rencana 4 tahun. Kami sudah bagi menjadi 2 rencana. Yang pertama membuat impact dan melihat hasilnya di Piala Dunia, tapi itu hanya akan berlangsung selama 6 bulan," kata Kluivert dalam konferensi pers, Minggu 12 Januari 2025.

"Lalu setelah itu, kita membangun tim dan implementasinya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Ini adalah plan keduanya dan kami akan melanjutkan journey di fase kedua untuk Olimpiade Los Angeles 2028 dan Piala Dunia edisi selanjutnya," sambungnya.