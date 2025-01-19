Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Macan Kemayoran Menang 2-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |21:11 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Macan Kemayoran Menang 2-0!
Laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

HASIL Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (19/1/2025) pukul 19.00 WIB. Dua gol Persija dicetak oleh Marko Simic (45+1’) dan Rayhan Hannan (69’).

Persija Jakarta vs Persita Tangerang foto persija

Kemenangan ini membuat Persija Jakarta masih berada di posisi tiga klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan koleksi 37 poin, sama seperti Persebaya Surabaya yang ada di posisi dua. Mereka hanya berjarak tiga poin dari Persib Bandung yang sedang duduk di puncak.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Macan Kemayoran yang tampil di hadapan publik langsung menekan sejak menit awal. Sementara, Persita Tangerang yang bertindak sebagai tim tamu bermain cukup solid sehingga pertahanannya tidak mudah ditembus.

Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- mampu menciptakan peluang berbahaya di menit ke-26 lewat tendangan Aji Kusuma yang masih bisa diblok pertahanan Persija Jakarta. Tiga menit berselang, Macan Kemayoran mendapat peluang emas lewat sontekan Gustavo Almeida, tapi masih melambung.

Persita Tangerang nyaris membuka keran golnya di menit ke-36 lewat tandukan Marios Ogkmpoe yang membentur mistar gawang. Persija Jakarta masih terus mencari cepah untuk menjebol pertahanan Pendekar Cisadane.

Tapi hingga laga memasuki menit ke-40, tak ada sekeping gol yang dicetak kedua tim. Pada akhirnya, Persija Jakarta sukses memecah kebuntuan lewat gol Marko Simic di menit 45+1. Alhasil, Macan Kemayoran unggul 1-0 atas Persita Tangerang di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
