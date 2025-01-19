Advertisement
BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Diwarnai Lapangan Tergenang Air, Laga Berakhir 0-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |17:55 WIB
Laga Persik Kediri vs PSS Sleman. (Foto: Persik Kediri)
HASIL Persik Kediri vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Duel yang berjalan sengit ini berakhir dengan skor 0-0.

Laga Persik Kediri vs PSS Sleman berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu (19/1/2025) sore WIB. Pertandingan ini sendiri turut diwarnai dengan lapangan tergenang air.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain agresif sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Baik Persik Kediri ataupun PSS Sleman, keduanya sama-sama bermain cukup sengit hingga belum terciptanya gol sampai menit ke-15.

PSS Sleman mendapat peluang terbaik di menit ke-20 lewat tendangan bebas Vico yang masih bisa ditepis kiper Persik Kediri. Sementara Macan Putih -julukan Persik Kediri- acap kali mengancam lewat skema serangan balik cepatnya.

Pertandingan berjalan cukup alot setelah itu. Kendati kedua kesebelasan saling berbalas serangan, masih belum ada juga gol yang tercipta sampai laga memasuki menit ke-35.

Pada akhirnya, tidak ada sekeping gol yang tercipta di babak pertama. Persik Kediri dan PSS Sleman bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

 

