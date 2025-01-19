Bambang Pamungkas Ajak The Jakmania Padati Stadion di Laga Kandang Persija Jakarta demi Juara Liga 1

JAKARTA – Bambang Pamungkas mengajak The Jakmania untuk memadati stadion pada laga-laga kandang Persija Jakarta di putaran dua Liga 1 2024-2025. Sebab, dukungan penonton penting untuk ambisi juara.

Saat ini, Persija berada di posisi ketiga dengan 34 poin usai melakoni 18 pertandingan. Macan Kemayoran berjarak enam angka dari Persib Bandung di puncak yang telah bermain 19 kali.

1. Laga Kandang

Skuad Persija Jakarta merayakan gol Gustavo Almeida ke gawang Barito Putera (Foto: PT LIB)

Di pekan ke-19, Persija akan menjamu Persita Tangerang. Duel itu akan berlangsung di Stadion JIS (Jakarta International Stadium), Minggu (19/1/2025) pukul 19.00 WIB.

Bambang selaku Manajer Tim Persija Jakarta memastikan pasukan Carlos Pena akan berusaha menampilkan performa terbaik terutama di laga kandang. Hal itu agar bisa meraih titel juara.

"Kalau dari kami cara memberikan hiburan kepada The Jakmania di stadion, ya performa di lapangan. Kalau kami bisa memaksimalkan sembilan laga kandang, posisi kami di papan atas sangat besar," kata Bepe dalam acara Ngopi Bareng Persija, Jumat 17 Januari 2025.

"Ini sudah saya diskusikan dengan Pak Panca (Mohamad Prapanca, direktur klub) dan Carlos Pena,” sambung mantan kapten tim itu.