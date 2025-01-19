Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bambang Pamungkas Ajak The Jakmania Padati Stadion di Laga Kandang Persija Jakarta demi Juara Liga 1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |09:21 WIB
Bambang Pamungkas Ajak The Jakmania Padati Stadion di Laga Kandang Persija Jakarta demi Juara Liga 1
Bambang Pamungkas mengajak The Jakmania memadati laga kandang Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Bambang Pamungkas mengajak The Jakmania untuk memadati stadion pada laga-laga kandang Persija Jakarta di putaran dua Liga 1 2024-2025. Sebab, dukungan penonton penting untuk ambisi juara.

Saat ini, Persija berada di posisi ketiga dengan 34 poin usai melakoni 18 pertandingan. Macan Kemayoran berjarak enam angka dari Persib Bandung di puncak yang telah bermain 19 kali.

1. Laga Kandang

Skuad Persija Jakarta merayakan gol Gustavo Almeida ke gawang Barito Putera (Foto: PT LIB)
Skuad Persija Jakarta merayakan gol Gustavo Almeida ke gawang Barito Putera (Foto: PT LIB)

Di pekan ke-19, Persija akan menjamu Persita Tangerang. Duel itu akan berlangsung di Stadion JIS (Jakarta International Stadium), Minggu (19/1/2025) pukul 19.00 WIB.

Bambang selaku Manajer Tim Persija Jakarta memastikan pasukan Carlos Pena akan berusaha menampilkan performa terbaik terutama di laga kandang. Hal itu agar bisa meraih titel juara.

"Kalau dari kami cara memberikan hiburan kepada The Jakmania di stadion, ya performa di lapangan. Kalau kami bisa memaksimalkan sembilan laga kandang, posisi kami di papan atas sangat besar," kata Bepe dalam acara Ngopi Bareng Persija, Jumat 17 Januari 2025.

"Ini sudah saya diskusikan dengan Pak Panca (Mohamad Prapanca, direktur klub) dan Carlos Pena,” sambung mantan kapten tim itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636177/erick-thohir-tegaskan-indonesia-tak-dibekukan-ioc-atlet-tetap-bisa-bertanding-let.webp
Erick Thohir Tegaskan Indonesia Tak Dibekukan IOC, Atlet Tetap Bisa Bertanding
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/ketua_umum_pssi_erick_thohir_tengah_didampingi.jpg
PSSI Tanggapi Kabar Jepang Keluar dari AFC: Itu Hoaks dan Bikin Malu Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement