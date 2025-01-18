Advertisement
LIGA INDONESIA

Kisah Ryo Matsumura yang Berambisi Besar Bawa Persija Jakarta Juara Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |03:05 WIB
Ryo Matsumura kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
KISAH Ryo Matsumura menarik diulas. Sebab, dia berambisi besar bawa Persija Jakarta juara Liga 1 2024-2025.

Pemain Persija Jakarta, Ryo Matsumura, punya tekad khusus dalam mengarungi ajang Liga 1 musim ini. Ingin menjadi juara bersama timnya, dia pun memastikan bakal memberikan kontribusi terbaiknya.

1. Kans Persija Jakarta Juara

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 34 poin. Poin itu didapat dari 10 kali menang, empat imbang, dan empat kekalahan.

Persija berselisih enam poin dengan Persib yang berada di puncak klasemen dengan 40 angka. Sementara itu, mereka berselisih tiga poin dengan Persebaya yang berada di posisi kedua karena memiliki 37 angka.

Dengan kondisi di atas, Persija masih punya kans juara. Mereka pun harus tampil apik di laga-laga ke depan Liga 1 2024-2025 demi menjaga dan bahkan memperlebas peluang juara.

 

