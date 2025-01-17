Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Dony Tri Pamungkas, Pemain Muda Persija Jakarta yang Sudah Cicipi Seluruh Level di Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |08:56 WIB
Kisah Dony Tri Pamungkas, Pemain Muda Persija Jakarta yang Sudah Cicipi Seluruh Level di Timnas Indonesia
Dony Tri Pamungkas kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Dony Tri Pamungkas menarik diulas. Sebab, pemain muda Persija Jakarta ini sudah cicipi seluruh level di Timnas Indonesia.

Dony Tri Pamungkas pun ternyata semakin termotivasi setelah mencicipi seluruh tingkatan di Timnas Indonesia. Penampilannya, baik di timnas kelompok umur sampai dengan senior tentu jadi pengalaman berharga untuknya.

Potret dan Profil Dony Tri Pamungkas, Pemain Lini Belakang Timnas yang Tampil Apik di AFF 2024

1. Dony Tri Pamungkas Tengah Fokus ke Timnas Indonesia U-20

Saat ini, Dony Tri Pamungkas sedang fokus menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20 untuk Piala Asia U-20 2025. Ajang itu akan digelar di China, pada 6-23 Februari 2025.

Tim asuhan Indra Sjafri itu tergabung di Grup C pada Piala Asia U-20 2025. Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi lawan-lawan berat, yakni Iran, Yaman, dan Uzbekistan.

Dony Tri Pamungkas yang turut masuk skuad Timnas Indonesia U-20, mengaku sangat senang mendapat kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia kelompok umur sampai dengan senior. Namun, hal itu tidak akan membuatnya berpuas diri.

"Yang pasti Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa merasakan itu semua. Dan di U-20 ini juga menjadi motivasi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya," kata Dony Tri di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
