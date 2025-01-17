Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Putri Indonesia vs India di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025, Live di MNCTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Futsal Putri Indonesia vs India di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Laga seru yang akan digelar di Among Rogo Sports Hall, Yogyakarta, pada hari ini, Jumat (17/1/2025) pukul 16.00 WIB itu dapat disaksikan live di MNCTV.

Akankah Timnas Futsal Putri Indonesia melanjutkan tren positifnya? Pasalnya, mereka sukses membuka perjalanan dengan manis di Grup B.

1. Timnas Futsal Putri Indonesia Buka Perjalanan Manis

Ya, Timnas Futsal Putri Indonesia sukses buka perjalanan dengan manis di pentas Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Pada laga perdana Grup B, skuad Garuda Pertiwi sukses membantai Kirgistan 11-3.

Duel itu digelar di Akong Rogo Sports Hall pada 15 Januari 2025 sore WIB. Pesta gol Timnas Futsal Putri Indonesia tercipta lewat aksi Diah Tri Lestari (3’ dan 30’), Insyafadya Salsabillah (8’), Fitriya (12’), Nisma (12’ dan 39’), gol bunuh diri Boronbekova (18’), Alya (21’ dan 26’), Dinar (25’), serta Fitri (34’).

Hasil ini membuat Timnas Futsal Putri Indonesia bertengger kukuh di puncak klasemen sementara Grup B. Mereka total mengemas 3 poin, sama seperti Hong Kong. Namun, Timnas Futsal Putri Indonesia unggul selisih gol.