Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

LINK live streaming Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu diketahui akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Minggu (18/1/2025) pukul 19.00 WIB.

Penyerang Persija Jakarta, Gustavo Almeida, mengaku punya firasat bagus menjelang pertandingan tersebut. Tak ayal, dia menatap optimis laga melawan Persita Tangerang.

1. Partai Kandang Pertama Persija Jakarta di JIS pada 2025

Pertandingan melawan Persita merupakan bagian dari pekan ke-19 Liga 1 2024-2025. Ini merupakan partai kandang Persija di JIS untuk pertama kalinya pada 2025.

Terakhir kali Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bermain di sana saat meraih kemenangan atas PSS Sleman. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 itu digelar pada Desember 2024.

Kala itu, Gustavo Almeida berhasil mencetak tiga gol atau hattrick untuk Persija. Kini, dia pun sangat menantikan duel melawan Persita.

2. Gustavo Almeida Punya Firasat Baik

Gustavo mengatakan sangat menantikan kembali bermain di depan dukungan The Jakmania -suporter Persija Jakarta. Pemain berpaspor Brasil itu mengatakan punya firasat baik untuk pertandingan tersebut.

“Untuk persiapan besok, saya rasa ada beberapa hal yang harus saya perbaiki, besok saya juga punya firasat bagus untuk mendapatkan 3 poin,” kata Gustavo dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Sabtu 18 Januari 2025.