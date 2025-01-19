Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung dan Persebaya Surabaya Kalah, Carlos Pena Tak Mau Fokus Persija Jakarta Terbelah

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |13:11 WIB
Persib Bandung dan Persebaya Surabaya Kalah, Carlos Pena Tak Mau Fokus Persija Jakarta Terbelah
Carlos Pena meminta timnya jangan terlena dengan kekalahan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, berharap anak asuhnya tidak terpengaruh dengan kekalahan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Mereka wajib fokus menghadapi Persita Tangerang.

Laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang itu akan berlangsung di Stadion JIS (Jakarta International Stadium), Minggu (19/1/2025) pukul 19.00 WIB. Sebuah keuntungan dipegang Macan Kemayoran.

1. Rival

Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/persib)

Pada pekan ke-19 Liga 1 2024-2025 ini, Persib dan Persebaya menelan kekalahan dari lawannya. Maung Bandung disikat Dewa United 0-2 sementara Bajul Ijo tumbang dari Malut United juga dengan skor 0-2.

Raihan poin Persib tertahan di angka 40 sementara Persebaya 37. Persija, yang duduk di posisi tiga dengan 34 angka, bisa menyamai torehan anak asuh Paul Munster jika mengalahkan Persita.

2. Tak Boleh Terlena

Walau begitu, Pena menegaskan timnya tak boleh terlena dengan kekalahan Persib dan Persebaya. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, Persija Jakarta harus fokus pada pertandingan melawan Persita Tangerang.

“Kompetisi ini sangat sulit, kita bisa belajar sesuatu dari kemarin (kekalahan Persib dan Persebaya). Tidak ada pertandingan yang mudah di liga ini,” kata Pena dalam konferensi pers, dikutip Minggu (19/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636533/nova-arianto-naik-kelas-latih-timnas-indonesia-u20-mkb.webp
Nova Arianto Naik Kelas Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement