Persib Bandung dan Persebaya Surabaya Kalah, Carlos Pena Tak Mau Fokus Persija Jakarta Terbelah

Carlos Pena meminta timnya jangan terlena dengan kekalahan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, berharap anak asuhnya tidak terpengaruh dengan kekalahan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Mereka wajib fokus menghadapi Persita Tangerang.

Laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang itu akan berlangsung di Stadion JIS (Jakarta International Stadium), Minggu (19/1/2025) pukul 19.00 WIB. Sebuah keuntungan dipegang Macan Kemayoran.

1. Rival

Pada pekan ke-19 Liga 1 2024-2025 ini, Persib dan Persebaya menelan kekalahan dari lawannya. Maung Bandung disikat Dewa United 0-2 sementara Bajul Ijo tumbang dari Malut United juga dengan skor 0-2.

Raihan poin Persib tertahan di angka 40 sementara Persebaya 37. Persija, yang duduk di posisi tiga dengan 34 angka, bisa menyamai torehan anak asuh Paul Munster jika mengalahkan Persita.

2. Tak Boleh Terlena

Walau begitu, Pena menegaskan timnya tak boleh terlena dengan kekalahan Persib dan Persebaya. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, Persija Jakarta harus fokus pada pertandingan melawan Persita Tangerang.

“Kompetisi ini sangat sulit, kita bisa belajar sesuatu dari kemarin (kekalahan Persib dan Persebaya). Tidak ada pertandingan yang mudah di liga ini,” kata Pena dalam konferensi pers, dikutip Minggu (19/1/2025).