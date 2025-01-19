Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Stefano Lilipaly Cetak Brace, Pesut Etam Bungkam Singo Edan 3-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |18:19 WIB
Hasil Borneo FC vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Stefano Lilipaly Cetak Brace, Pesut Etam Bungkam Singo Edan 3-1!
Laga Borneo FC vs Arema FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

HASIL Borneo FC vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Pesut Etam -julukan Borneo FC- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Laga Borneo FC vs Arema FC digelar di Stadion Batakan, Minggu (19/1/2025) sore WIB. Tiga gol Borneo FC ke gawang Singo Edan -julukan Arema FC- dicetak oleh Stefano Lilipaly (26’ dan 62’) serta Habibi Jusuf (45’).

Borneo FC vs Arema FC foto borneo

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC dan Arema FC bermain cukup hati-hati pada awal babak pertama. Hal itu tersaji sampai keduanya saling mempelajari pola permainan satu sama lainnya guna mencari celah.

Skuad Pesut Etam akhirnya membuka keunggulan lebih dahulu atas Arema FC pada pertengahan babak pertama. Kepastian itu didapat setelah Stefano Lilipaly bisa memaksimalkan umpan Agustin-Peralta Bauer untuk menjadi gol pada menit ke-26.

Tertinggal dari Borneo FC membuat Arema FC bermain lebih agresif. Sebab, Skuad Singo Edan ingin segera menyamakan kedudukan.

Alih-alih cetak gol, Arema FC justru kebobolan lagi. Borneo FC berhasil menggandakan keunggulan atas tim tamunya setelah Habibi Yusuf mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Agustin-Peralta Bauer pada menit ke-45.

Laga pada babak pertama ditutup dengan keunggulan Borneo FC dengan skor 2-0 atas Arema FC. Kedua tim akan memanfaatkan jeda turun minum membenahi kelemahan pada babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
