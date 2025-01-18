Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanggapan Matthew Baker Usai Batal Perkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |19:09 WIB
Tanggapan Matthew Baker Usai Batal Perkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025
Pemain Timnas Indonesia U-17, Mathew Baker. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain keturunan Australia-Indonesia, Matthew Baker telah berpamitan ke skuad Timnas Indonesia U-20 karena batal main di Piala Asia U-20 2025. Pesepakbola berusia 15 tahun itu batal tampil karena akan memperkuat Timnas Indonesia U-17 yang juga akan tampil di Piala Asia U-17 2025.

Seperti yang diketahui, Matthew Baker sejatinya sudah ikut pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Bersama kakaknya, Timothy Baker, ia masuk dalam daftar pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia U-20 di Jakarta. Tim arahan Indra Sjafri itu sedang mempersiapkan diri untuk menatap Piala Asia U-20 2025.

1. Matthew Baker Pamitan ke Skuad Timnas Indonesia U-20

Namun, Baker tidak akan melanjutkan TC bersama Timnas Indonesia U-20. Pemain berusia 15 tahun ini mengucapkan terima kasih kepada Indra Sjafri karena telah memberikan kesempatan untuk berlatih bersama skuad Garuda Nusantara.

“Terima kasih kepada @indrasjafri_coach atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bergabung dengan tim U-20,” tulis Baker dalam insta story akun instagram pribadinya, Sabtu (18/1/2025).

mathew baker foto pssi
mathew baker foto pssi

2. Penyebab Batal Perkuat Timnas Indonesia U-20

Baker menjelaskan kalau dirinya akan bergabung bersama Timnas Indonesia U-17 yang saat ini juga sedang dalam persiapan Piala Asia U-17 2025. Pemain Melbourne City U-18 itu berdoa agar Timnas Indonesia U-20 bisa meraih kesuksesan di ajang mendatang dan berharap bisa kembali bergabung di kemudian hari.

“Namun, karena adanya konflik kepentingan, saya tidak dapat melanjutkan bersama tim U-20. Dengan demikian, saya memastikan bahwa saya akan tersedia untuk tim U-17 di Piala Asia,” tutur Baker.

 

