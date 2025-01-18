Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mathew Baker Batal Bela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Beberkan Alasannya

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |17:23 WIB
Mathew Baker Batal Bela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Beberkan Alasannya
Pemain Timnas Indonesia U-17, Mathew Baker. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA Mathew Baker dipastikan batal membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Menurut pemaparan pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, Mathew Baker tak bisa perkuat Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– karena adanya permintaan dari pihak klub.

Mathew Baker merupakan salah satu pemain yang sudah mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 untuk Piala Asia U-20 2025. Bek berusia 15 tahun itu merupakan pemain yang promosi dari Timnas Indonesia U-17.

1. Pihak Klub Hanya Perbolehkan Mathew Baker Main di Satu Tim

Namun belum lama ini, Mathew menyatakan dirinya tak akan melanjutkan TC bersama Timnas Indonesia U-20. Pemain Melbourne City U-18 itu mengatakan akan kembali ke skuad Timnas Indonesia U-17 yang juga akan bermain di Piala Asia U-17 2025.

Untuk menjawab masalah itu, Indra menjelaskan bahwa keputusan Mathew didasarkan pada tuntutan klubnya. Pelatih asal Sumatra Barat itu mengatakan, Mathew diminta untuk memilih membela Timnas Indonesia U-20 atau U-17.

mathew baker foto pssi
mathew baker foto pssi

Pada akhirnya, Indra merasa Mathew Baker lebih baik tetap di Timnas Indonesia U-17. Karena itulah ia gagal bermain untuk Timnas Indonesia U-20.

“Khusus (Mathew) Baker, klubnya membalas email PSSI, dia harus memilih di salah satu event. Mau event U-20 atau event U-17,” ungkap Indra kepada awak media di Jakarta, Sabtu (18/1/2025).

“Dan saya sarankan dia memilih U17, karena menurut saya lebih bagus dia bermain di U-17, kalau ibaratnya kalau buah itu lebih bagus dia matang di pohonnya,” sambungnya.

“Dan kita sudah sepakat dia akan memperkuat Tim Nasional U-17,” tambah Indra.

 

