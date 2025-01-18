Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sempat Jadi Dirtek PSSI, Indra Sjafri Tegaskan Kini Fokus Sepenuhnya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |00:05 WIB
Sempat Jadi Dirtek PSSI, Indra Sjafri Tegaskan Kini Fokus Sepenuhnya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

INDRA Sjafri menegaskan kini fokusnya sepenuhnya jadi pelatih Timnas Indonesia U-20. Sebelumnya diketahui, dia juga sempat menjabat direktur teknik (dirtek) PSSI.

Kini, posisi dirtek PSSI pun masih kosong. PSSI masih mencari sosok pengisi posisi itu, usai kursi pelatih Timnas Indonesia juga sudah diisi sosok baru, yakni Patrick Kluivert.

Indra Sjafri mengatakan PSSI sudah membelikan tiket pesawat untuk Welber Jardim PSSI

1. Indra Sjafri Fokus ke Timnas Indonesia U-20

Indra Sjafri mengatakan saat ini dirinya fokus menangani Timnas Indonesia U-20. Tim itu sendiri sedang mempersiapkan diri untuk tampil dalam Piala Asia U-20 2025.

Turnamen itu akan berlangsung di China. Tepatnya, Piala Asia U-20 2025 akan digelar pada 6-23 Februari 2025.

Indra Sjafri akan memberi kontribusi semaksimal mungkin bersama Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20. Jadi, posisi dirtek masih kosong dan PSSI sedang mencari sosok penggantingnya.

"Saya satu tahun terakhir ini sudah fokus kontrak saya sampai 2027, pelatih tim nasional U-20. Jadi, dengan sendirinya, jangan dibilang lagi saya dirtek," kata Indra Sjafri di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
