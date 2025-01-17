Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Tantang Juara Bertahan

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |06:41 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Tantang Juara Bertahan
Jens Raven (knee slide) siap jadi andalan Timnas indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Laga panas ini akan dilangsungkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI.

Uzbekistan U-20 bukanlah lawan yang bisa dengan mudah dikalahkan Timnas Indonesia U-20. Wakil Asia Tengah ini datang ke Piala Asia U-20 2025 dengan statusnya sebagai juara bertahan.

1. Timnas Uzbekistan U-20 Masih Kuat

timnas uzbekistan u-20 foto afc

(Timnas Uzbekistan U-20 saat juara Piala Asia U-20 2023. (Foto: AFC)

Kemudian pertanyaan muncul, bukannya materi pemain Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-23 2023 dan 2025 banyak berubah? Benar, tapi kualitas permainan mereka sama sekali tidak menurun.

Hal itu bisa dilihat dari kiprah Timnas Uzbekistan U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Uzbekistan U-20 menyapu bersih empat pertandingan dengan kemenangan!

Dari empat pertandingan itu, Uzbekistan U-20 mencetak 20 gol dan hanya kemasukan satu kali! Jika dirata-rata, Uzbekistan U-20 mencetak lima gol per pertandingan.

Karena itu, Timnas Indonesia U-20 mesti mempersiapkan diri melawan Uzbekistan U-20 secara maksimal. Timnas Indonesia U-20 pun dijadwalkan turun di U-20 Challenge Series 2025 yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur pada 24-30 Januari 2025 sebagai persiapan tampil di Piala Asia U-20 2025.

 

