Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Jens Raven soal Baker Bersaudara yang Gabung TC Timnas Indonesia U-20

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |05:47 WIB
Reaksi Jens Raven soal Baker Bersaudara yang Gabung TC Timnas Indonesia U-20
Jens Raven bersama Baker bersaudara. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI Jens Raven soal Baker bersaudara yang gabung TC Timnas Indonesia U-20 akan diulas dalam artikel ini. Dia menyambut antusias.

Pasalnya, Jens Raven mengakui kualitas dari Timothy Baker dan Mathew Baker. Tak ayal diyakini, kehadiran pasangan kakak beradik itu bisa membuat tim makin tangguh.

mathew baker foto pssi

1. Sambut Kehadiran Baker Bersaudara

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memberikan kesempatan untuk pertama kalinya kepada Baker bersaudara untuk bergabung ke TC skuad Garuda Nusantara. Adapun TC tersebut dalam rangka menatap Piala Asia U-20 2025.

Raven pun turut memberikan komentarnya terkait kehadiran Timothy dan Mathew di TC Timnas Indonesia U-20. Striker berusia 19 tahun itu mengakui telah mengenal dua pemain tersebut sebelum tergabung di TC skuad Garuda Nusantara. Hanya saja, masih sebatas perkenalan di media sosial.

“Sebelum kita TC saya sudah tahu Tim dan Mathew jadi bagian dari kita, kita sudah kenal lewat Instagram dan berbalas DM sejak Desember,” kata Raven di Stadion Madya, dikutip Jumat (17/1/2025).

“Saya memberikan selamat pada mereka, dan kita berbagi kontak dan mereka datang di Jakarta waktu yang sama dengan saya, dan kita juga berada di taksi yang sama dan kita saling mengobrol,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635365/mantan-pegulat-wwe-sir-mo-meninggal-dunia-enf.webp
Mantan Pegulat WWE Sir Mo Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/kapten_persib_bandung_marc_klok.jpg
Marc Klok Siap Pimpin Persib Bandung Kalahkan Selangor FC di GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement