Reaksi Jens Raven soal Baker Bersaudara yang Gabung TC Timnas Indonesia U-20

REAKSI Jens Raven soal Baker bersaudara yang gabung TC Timnas Indonesia U-20 akan diulas dalam artikel ini. Dia menyambut antusias.

Pasalnya, Jens Raven mengakui kualitas dari Timothy Baker dan Mathew Baker. Tak ayal diyakini, kehadiran pasangan kakak beradik itu bisa membuat tim makin tangguh.

1. Sambut Kehadiran Baker Bersaudara

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memberikan kesempatan untuk pertama kalinya kepada Baker bersaudara untuk bergabung ke TC skuad Garuda Nusantara. Adapun TC tersebut dalam rangka menatap Piala Asia U-20 2025.

Raven pun turut memberikan komentarnya terkait kehadiran Timothy dan Mathew di TC Timnas Indonesia U-20. Striker berusia 19 tahun itu mengakui telah mengenal dua pemain tersebut sebelum tergabung di TC skuad Garuda Nusantara. Hanya saja, masih sebatas perkenalan di media sosial.

“Sebelum kita TC saya sudah tahu Tim dan Mathew jadi bagian dari kita, kita sudah kenal lewat Instagram dan berbalas DM sejak Desember,” kata Raven di Stadion Madya, dikutip Jumat (17/1/2025).

“Saya memberikan selamat pada mereka, dan kita berbagi kontak dan mereka datang di Jakarta waktu yang sama dengan saya, dan kita juga berada di taksi yang sama dan kita saling mengobrol,” sambungnya.