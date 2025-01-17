Jens Raven Sambut Antusias Patrick Kluivert: Dia Bisa Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia!

JAKARTA – Penggawa Timnas Indonesia U-20, Jens Raven, sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia senior. Dia yakin Patrick Kluivert bisa mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Jens Raven mempunyai kesan positif dengan Kluivert. Tak ayal, dia menaruh kepercayaan besar kepada pelatih asal Belanda itu.

1. Patrick Kluivert Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia

Patrick Kluivert diketahui merupakan nakhoda anyar Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu didatangkan untuk menggantikan peran Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.

Kluivert mendapat kontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun. Dia akan menjalani tugas pertama untuk mengawal Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jens Raven sudah bertemu dengan sosok pelatih berusia 48 tahun itu. Pertemuan itu terjadi saat Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri disambangi Kluivert pada Senin 13 Januari 2025.

Jens mengakui Kluivert mempunyai aura positif. Menurutnya, mantan pemain Ajax Amsterdam itu adalah sosok yang ramah kepada para pemain.

"Saya berpikir sangat positif, dia (Patrick Kluivert) juga orang Belanda, tapi juga bagaimana dia melihat dan berbicara pada tim ini, dia sangat bagus, kalem, dan ramah pada kami," kata Jens Raven kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya, Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025.