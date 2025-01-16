Patrick Kluivert Bawa Timnas Indonesia Tembus Peringkat 100 Dunia di Ranking FIFA Juni 2025?

PATRICK Kluivert bawa Timnas Indonesia menembus peringkat 100 dunia di ranking FIFA Juni 2025? Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 130 dunia dengan 1,130.50 angka.

Melihat komposisi pemain yang dihuni pemain-pemain top seperti Jay Idzes, Mees Hilgers hingga Kevin Diks, tidak seharusnya Timnas Indonesia menempati peringkat 130 dunia. Terbukti, Timnas Indonesia sanggup menahan tim peringkat 26 dunia, Australia, hingga mengalahkan tim peringkat 59 dunia, Arab Saudi.

1. Misi Lolos Piala Dunia 2026

(Timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berjuang meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia otomatis lolos Piala Dunia 2026 jika meraih 10 angka dari empat laga sisa Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawat ke markas Australia pada 20 Maret 2025, Bahrain (kandang, 25 Maret 2025), China (kandang, 5 Juni 2025) dan Jepang (tandang, 10 Juni 2025). Kita asumsikan, 10 poin itu didapat hasil menang atas Australia, Bahrain dan China, serta imbang dari Jepang.

Jika mendapatkan 10 angka dari empat laga sisa Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apakah Timnas Indonesia langsung melesat ke peringkat 100 dunia? Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Australia menghasilkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA.

Kemudian kemenangan atas Bahrain menghasilkan 16,6 poin dan kemenangan atas China mendapatkan 15,69 poin di ranking FIFA. Bagaimana dengan hasil imbang kontra Jepang? Hasil imbang atas Jepang menghasilkan 9,53 poin.