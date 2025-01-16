5 Keuntungan Timnas Indonesia Naturalisasi Jairo Riedewald, Nomor 1 Paling Krusial!

Timnas Indonesia dapat banyak keuntungan jika berhasil merampungkan naturalisasi Jairo Riedewald. (Foto: Instagram/@royal_antwerp_fc)

SEBANYAK 5 keuntungan Timnas Indonesia naturalisasi Jairo Riedewald akan diulas Okezone. Menpora Dito Ariotedjo mengonfirmasi Jairo Riedewald dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga mengatakan hal yang sama. Jika berkas naturalisasi lengkap, Jairo Riedewald diprediksi bisa main saat Timnas Indonesia melawat ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setidaknya ada 5 keuntungan Timnas Indonesia jika nataturalisasi Jairo Riedewald segera rampung. Apa saja?

Berikut 5 keuntungan Timnas Indonesia naturalisasi Jairo Riedewald:

5. Tambah Kekuatan

Tak bisa dipungkiri, kehadiran pesepakbola 28 tahun ini akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-1-2 atau 4-3-3, Jairo Riedewald bisa membentuk kolaborasi apik dengan Thom Haye di lini tengah.

Saat ini, Timnas Indonesia tidak memiliki tukang jagal di lini tengah. Pekerjaan “kotor” ini yang bisa diperankan Jairo Riedewald.

4. Bisa Main di Banyak Posisi

Di awal kariernya sebagai pesepakbola, Jairo Riedewald bertugas sebagai bek tengah. Bahkan tiga caps yang dijalani bareng Timnas Belanda senior pada 2015, diperankan Jairo Riedewald sebagai fullback kiri.

Fakta ini menunjukan Jairo Riedewald dapat diperankan di banyak posisi. Namun, melihat kebutuhan tim saat ini, Jairo condong diandalkan sebagai gelandang.